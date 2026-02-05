Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Παρτίζαν - Παναθηναϊκός: Αποβλήθηκε για χτύπημα εκτός φάσης ο Ρογκαβόπουλος
Εκτός αγώνα πέρασε ένα λεπτό πριν το τέλος της 3ης περιόδου ο Έλληνας φόργουορντ
Δεν συγκράτησε τα νεύρα του και αποβλήθηκε στο παιχνίδι της Παρτίζαν με τον Παναθηναϊκό στο Βελιγράδι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.
Ο Έλληνας φόργουορντ «τσίμπησε» από τον πανηγυρισμό του Λάκιτς, τον χτύπησε με τον ώμο εκτός φάσης στο 1.07' πριν το τέλος της 3ης περιόδου.
Οι διαιτητές είδαν τη φάση στο replay και αποφάσισαν να αποβάλλουν τον παίκτη των πρασίνων.
