Παρτίζαν - Παναθηναϊκός: Αποβλήθηκε για χτύπημα εκτός φάσης ο Ρογκαβόπουλος
SPORTS
Παναθηναϊκός Νίκος Ρογκαβόπουλος Παρτίζαν

Παρτίζαν - Παναθηναϊκός: Αποβλήθηκε για χτύπημα εκτός φάσης ο Ρογκαβόπουλος

Εκτός αγώνα πέρασε ένα λεπτό πριν το τέλος της 3ης περιόδου ο Έλληνας φόργουορντ

Παρτίζαν - Παναθηναϊκός: Αποβλήθηκε για χτύπημα εκτός φάσης ο Ρογκαβόπουλος
13 ΣΧΟΛΙΑ
Δεν συγκράτησε τα νεύρα του και αποβλήθηκε στο παιχνίδι της Παρτίζαν με τον Παναθηναϊκό στο Βελιγράδι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. 

Ο Έλληνας φόργουορντ «τσίμπησε» από τον πανηγυρισμό του Λάκιτς, τον χτύπησε με τον ώμο εκτός φάσης στο 1.07' πριν το τέλος της 3ης περιόδου.

Οι διαιτητές είδαν τη φάση στο replay και αποφάσισαν να αποβάλλουν τον παίκτη των πρασίνων.

Η αποβολή του ΡΟΓΚΑΒΟΠΟΥΛΟΥ στο Παρτίζαν - Παναθηναϊκός AKTOR για αντιαθλητική συμπεριφορά
13 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης