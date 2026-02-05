Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Η Ντουμπάι BC μετά τον Ολυμπιακό νίκησε και τη Ρεάλ
Αν και ήταν πίσω στο σκορ στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα η ομάδα από το Ντουμπάι νίκησε στο φινάλε με 90-85 τους Ισπανούς
Η Ντουμπάι BC επιβεβαίωσε την καλή της κατάσταση και πανηγύρισε μια δεύτερη συνεχόμενη εντός έδρας νίκη που της επιτρέπει να ελπίζει ότι θα προλάβει τα play in της Euroleague, ενώ η Ρεάλ έχασε έδαφος στη μάχη της τετράδας.
Η Ρεάλ μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και μπόρεσε να πάρει τα ηνία, με το σκορ στο τέλος της πρώτης περιόδου να είναι 11-19, ενώ στο 11' η διαφορά έφτασε και τους 10 (11-21). Η Ντουμπάι έδειξε αντίδραση και με τους Πετρούσεφ και Αβράμοβιτς να βρίσκουν σκορ, πέρασαν και μπροστά με 32-29 στο 16'. Τα τρίποντα της Ρεάλ την έφεραν ξανά σε ρόλο οδηγού, με το ημίχρονο εν τέλει να κλείνει στο 37-44.
Με το ξεκίνημα του ημιχρόνου η Βασίλισσα έφτασε και στο +13 (41-54, 13'), όμως η Ντουμπάι είχε απάντηση. Με τον Πετρούσεφ να κάνει σπουδαία πράγματα, η ομάδα του Γκόλεματς ροκάνιζε όλο και πιο πολύ την διαφορά, με το σκορ στο 29' να γίνεται 66-66 με τρίποντο του Άντερσον. Μάλιστα, ένα καλάθι και φάουλ του Μούσα έφερε τους γηπεδούχους μπροστά στο 30' με 69-68.
Η Ντουμπάι έφτασε το σερί της στο 8-0 για το 74-68 στο 31', με την Ρεάλ να παλεύει, αλλά να μην μπορεί να επιστρέψει. Ουσιαστικά σε εκείνο το σημείο τα πάντα τελείωσαν, με την Ντουμπάι να έχει τον έλεγχο και την Ρεάλ να μην μπορεί να απειλήσει, Τελικό σκορ και νίκη για την Ντουμπάι.
Τα δεκάλεπτα:11-19, 37-44, 69-68, 93-85
