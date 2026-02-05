Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Ολυμπιακός: Χωρίς Λαρεντζάκη κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια, υπέστη διάστρεμμα στην προπόνηση
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης τραυματίστηκε στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού πριν το ματς απέναντι στη Βίρτους (6/2, 21:15) και θα μείνει εκτός από την αναμέτρηση
Νέο πρόβλημα στον Ολυμπιακό, με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να τίθεται και εκείνος νοκ άουτ ενόψει του αγώνα με τη Βίρτους Μπολόνια.
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης υπέστη διάστρεμμα αριστερής ποδοκνημικής στην τελευταία προπόνηση και προστέθηκε στη λίστα των παικτών που δεν θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Μάλιστα ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης είναι η τέταρτη απουσία του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση, μετά από εκείνες των Κώστα Παπανικολάου, Φρανκ Νιλικίνα και Μόντε Μόρις.
