Ολυμπιακός: Χωρίς Λαρεντζάκη κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια, υπέστη διάστρεμμα στην προπόνηση

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης τραυματίστηκε στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού πριν το ματς απέναντι στη Βίρτους (6/2, 21:15) και θα μείνει εκτός από την αναμέτρηση