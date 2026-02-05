Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Euroleague: Ο Παναθηναϊκός απόψε κόντρα στην Παρτίζαν για το «2/2» στη διαβολοβδομάδα
Euroleague: Ο Παναθηναϊκός απόψε κόντρα στην Παρτίζαν για το «2/2» στη διαβολοβδομάδα
Στο 16-10 βρίσκονται στη βαθμολογία οι πράσινοι, ενώ οι Σέρβοι είναι χαμηλά στο 8-18 σε μια πολύ δύσκολη και απογοητευτική σεζόν
Απαιτητική δοκιμασία για τους πράσινους σε μια καυτή έδρα της Euroleague. O Παναθηναϊκός παίζει στο Βελιγράδι κόντρα στην Παρτίζαν (21:30, Novasports Prime).
για την 27η αγωνιστική της Euroleague και θέλει να κάνει το 2/2 στη διαβολοβδομάδα.
Στο 16-10 βρίσκονται στη βαθμολογία οι πράσινοι, ενώ οι Σέρβοι είναι χαμηλά στο 8-18 σε μια πολύ δύσκολη και απογοητευτική σεζόν για εκείνους.
Στο παιχνίδι αυτό, ο Εργκίν Αταμάν όπως αναμενόταν, δεν θα έχει στην διάθεσή του, τον Κέντρικ Ναν, όπως ο ίδιος προανήγγειλε χθες το βράδυ. Ο Τούρκος τεχνικός θα έχει μαζί του συνολικά 14 παίκτες, καθώς στο Βελιγράδι θα ταξιδέψουν τόσο ο Μάριους Γκριγκόνις, όσο και ο Ομέρ Γιουρτσεβέν.
«Αν χάσουμε όλοι θα τρελαθούν», δήλωσε ο Χουάντσο ενόψει Παρτίζαν. Από την πλευρά του ο Αταμάν τόνισε πως είναι ένα σημαντικό ματς για την ομάδα του.
Ντουμπάι - Ρεάλ Μαδρίτης (18:00, Novasports 4)
Χάποελ Τελ Αβίβ - Βαλένθια (21:00, Novasports 2)
Παρτίζαν - Παναθηναϊκός (21:30, Novasports Prime)
Μπάγερν Μονάχου - Μονακό (21:30, Novasports 4)
Παρί - Φενέρμπαχτσε (21:45, Novasports 6)
για την 27η αγωνιστική της Euroleague και θέλει να κάνει το 2/2 στη διαβολοβδομάδα.
Στο 16-10 βρίσκονται στη βαθμολογία οι πράσινοι, ενώ οι Σέρβοι είναι χαμηλά στο 8-18 σε μια πολύ δύσκολη και απογοητευτική σεζόν για εκείνους.
Στο παιχνίδι αυτό, ο Εργκίν Αταμάν όπως αναμενόταν, δεν θα έχει στην διάθεσή του, τον Κέντρικ Ναν, όπως ο ίδιος προανήγγειλε χθες το βράδυ. Ο Τούρκος τεχνικός θα έχει μαζί του συνολικά 14 παίκτες, καθώς στο Βελιγράδι θα ταξιδέψουν τόσο ο Μάριους Γκριγκόνις, όσο και ο Ομέρ Γιουρτσεβέν.
«Αν χάσουμε όλοι θα τρελαθούν», δήλωσε ο Χουάντσο ενόψει Παρτίζαν. Από την πλευρά του ο Αταμάν τόνισε πως είναι ένα σημαντικό ματς για την ομάδα του.
Ντουμπάι - Ρεάλ Μαδρίτης (18:00, Novasports 4)
Οι μεταδόσεις της ημέρας
Χάποελ Τελ Αβίβ - Βαλένθια (21:00, Novasports 2)
Παρτίζαν - Παναθηναϊκός (21:30, Novasports Prime)
Μπάγερν Μονάχου - Μονακό (21:30, Novasports 4)
Παρί - Φενέρμπαχτσε (21:45, Novasports 6)
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα