Η ΔΕΑΒ τιμώρησε με χρηματικό πρόστιμο Ολυμπιακό και Βεζένκοβ
Η τιμωρία αφορά το επεισόδιο με τον Ανδρέα Πετρόπουλο του Κολοσσού στον αγώνα της Ρόδου
Αφου τιμωρήθηκε με ποινή μιας αγωνιστικής από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ο Σάσα Βεζένκοβ (αλλά και ο Ολυμπιακός) έμαθαν σήμερα και για τις ποινές της ΔΕΑΒ για τα όσα συνέβησαν στον αγώνα με τον Κολοσσό στη Ρόδο, όπου ο σταρ του Ολυμπιακού αποβλήθηκε.
Η απόφαση στηρίχθηκε στα όσα αναφέρθηκαν στο φύλλο αγώνος, στις εκθέσεις των παρατηρητών, αλλά και στο βίντεο του αγώνα, με τα μέλη της Επιτροπής να θεωρούν ότι ο Βεζένκοβ επιχείρηση να χτυπήσει τον αντίπαλο του και γι' αυτόν τον λόγο του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 10.000 ευρώ, ενώ το ίδιο ποσό θα πληρώσει και ο Ολυμπιακός.
Αναλυτικά η απόφαση:
«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:
Αφού έλαβε υπόψη της
α) την Αναφορά της Α΄ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου,
β) το Φύλλο Αγώνα,
γ) την Έκθεση του Παρατηρητή του αγώνα της διοργανώτριας αρχής,
δ) το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό,
από τα οποία προκύπτει ότι κατά την διάρκεια του αγώνα ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ H HOTELS KAE – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ, στις 25/01/2026, για το πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών του ΕΣΑΚΕ, περιόδου 2025-2026, μετά από αντιαθλητικό φάουλ που χρεώθηκε από τον διαιτητή στον καλαθοσφαιριστή της γηπεδούχου ομάδας, Α. Πετρόπουλο, σε βάρος του καλαθοσφαιριστή της φιλοξενούμενης ALEXANTER VEZENKOV, ο τελευταίος, ενώσω είχε λήξει η φάση, επιτέθηκε στον πρώτο επιχειρώντας ανεπιτυχώς να τον χτυπήσει με το χέρι στο κεφάλι,
επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 7/2026 Απόφασή της, σε βάρος του ALEXANTER VEZENKOV και της ομάδας του, ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ στον καθένα. Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.»
