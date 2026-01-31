Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Ολυμπιακός: Δίνει δανεικό τον Γιάρεμτσουκ στη Λιόν
Ολυμπιακός: Δίνει δανεικό τον Γιάρεμτσουκ στη Λιόν
Ο Ουκρανός επιθετικός θα δοθεί με μορφή δανεισμού και με οψιόν αγοράς στους Γάλλους
Στη Λιόν όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.
Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να τον παραχωρήσει δανεικός στην ομάδα της Γαλλίας κάτι που επιθυμούσε και ο Ουκρανός επιθετικός.
Ο Γιάρεμτσουκ ταξιδεύει στη Γαλλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Για τον παίκτη αναμένεται να υπάρχει και οψιόν αγοράς στο συμβόλαιο.
Ο Ουκρανός ήταν 3ος φορ στον Ολυμπιακό μετά τον Ελ Κααμπί και τον Ταρέμι και ήθελε να πάει σε μια ομάδα που θα έχει χρόνο συμμετοχής.
Οι Πειραιώτες αναμένεται να κινηθούν για την απόκτηση επιθετικού.
