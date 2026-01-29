Χάος στην Αυστραλία: Σύρραξη στο παρκέ και επτά αποβολές στο Μπρίσμπεϊν-Αδελαΐδα, δείτε βίντεο
Ένα απίστευτο σκηνικό έντασης και βίας σημάδεψε την αναμέτρηση της Αδελαΐδα 36ers με τους Μπρισμπέιν Μπούλετς για το πρωτάθλημα του NBL στην Αυστραλία, όταν μια φαινομενικά απλή διεκδίκηση ριμπάουντ μετατράπηκε σε γενικευμένη σύρραξη, οδηγώντας στην αποβολή επτά παικτών.

Η στιγμή που «άναψε το φιτίλι»
Όλα ξεκίνησαν περίπου τρία λεπτά πριν το τέλος του αγώνα, ενώ η Αδελαΐδα είχε ήδη «καθαρίσει» τη νίκη. Ο Νικ Ρακόσεβιτς (Αδελαΐδα) και ο Χάντερ Μαλδονάδο (Μπρισμπέιν) μονομάχησαν στη διεκδίκηση ριμπάουντ και η σύγκρουση συνεχίστηκε εκτός παρκέ.

Εκεί, ο Τέρι Τέιλορ των Μπούλετς έσπευσε να υπερασπιστεί τον συμπαίκτη του, πιάνοντας τον Ρακόσεβιτς με κεφαλοκλείδωμα για να τον απομακρύνει. Η κατάσταση ξέφυγε, με τους πάγκους να μπαίνουν στο γήπεδο και τους διαιτητές να προσπαθούν για αρκετή ώρα να επιβάλουν την τάξη.

Η «καμπάνα» των διαιτητών
Μετά από εξέταση του βίντεο, οι διαιτητές προχώρησαν σε επτά αποβολές.

Οι εικόνες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, με τον προπονητή των 36ers, Μάικ Γουέλς, να κάνει λόγο για ξεκάθαρη υπέρβαση των ορίων και να καταγγέλλει χτυπήματα και επικίνδυνες λαβές, τονίζοντας πως «αυτό δεν είναι μπάσκετ». Από την άλλη πλευρά, οι Μπρισμπέιν Μπούλετς υπερασπίστηκαν τους παίκτες τους, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για αντίδραση προστασίας συμπαίκτη και πως το βίντεο θα ξεκαθαρίσει την αλληλουχία των γεγονότων.

Κυριαρχία της Αδελαΐδα και «εισιτήριο» για τον τελικό
Παρά την ένταση στο φινάλε, η Αδελαΐδα επιβεβαίωσε γιατί είναι η πρωτοπόρος της λίγκας, επικρατώντας με το επιβλητικό 107-74. Με αυτή τη νίκη, οι 36ers εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στον μεγάλο τελικό του Ignite Cup στις 22 Φεβρουαρίου, όπου θα διεκδικήσουν το χρηματικό έπαθλο των 400.000 δολαρίων.

