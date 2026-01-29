Απίστευτο περιστατικό σε αγώνα μπάσκετ στο Ντουμπάι: Παίκτης κλωτσούσε τον αντίπαλό του που ήταν πεσμένος στο παρκέ, βίντο
Απίστευτο περιστατικό σε αγώνα μπάσκετ στο Ντουμπάι: Παίκτης κλωτσούσε τον αντίπαλό του που ήταν πεσμένος στο παρκέ, βίντο

Μετά από μία αψιμαχία, ανάμεσα στον Ισμαήλ Ρομέρο και τον Νικ Ντεμούσις, ο δεύτερος έπεσε στο παρκέ, με τον πρώτο να πηγαίνει από πάνω του και να χτυπάει με μίσος

Απίστευτο περιστατικό σε αγώνα μπάσκετ στο Ντουμπάι: Παίκτης κλωτσούσε τον αντίπαλό του που ήταν πεσμένος στο παρκέ, βίντο
Αδιανόητο σκηνικό συνέβη στο διεθνές τουρνουά μπάσκετ της Ασίας, «Dubai International Cup», το οποίο διεξάγεται στο Ντουμπάι με ομάδες από όλη την ήπειρο. 

Στον αγώνα της Αλ Αχλί με αντίπαλο τους Ζαμποάγκα Βαλιέντες συνέβη περιστατικό που σπάνια βλέπουμε σε αγώνα μπάσκετ.

Μετά από μία αψιμαχία, ανάμεσα στον Ισμαήλ Ρομέρο και τον Νικ Ντεμούσις, ο δεύτερος έπεσε στο παρκέ, με τον πρώτο να πηγαίνει από πάνω του και να χτυπάει με μίσος, με δυνατές κλωτσιές μέχρι να επέμβουν οι συμπαίκτες του και να τον απομακρύνουν.

Το περιστατικό συνέβη στο 5:34 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και φυσικά ο Ρομέρο αποβλήθηκε από τον αγώνα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες κινδυνεύει με απαγόρευση εισόδου στο Ντουμπάι. 

Επίσης εξετάζονται και ποινές στον Πορτορικανό, από φυλάκιση με αναστολή έως απλό πρόστιμο.
 
