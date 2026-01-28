H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Παναθηναϊκός: Κοντά στην απόκτηση του Καμαρά από τη Σαρλερουά
Ο Παναθηναϊκός πλησιάζει στην απόκτηση του 22χρονου μέσου Ετιέν Καμαρά, που ανήκει στην Σαρλερουά
Μετά την απόφαση του Παναθηναϊκού να αφήσει τον Άλεξ Κραλ και να αλλάξει στόχευση για την θέση του μέσου που αναζητεί προέκυψε το όνομα του Ετιέν Αμαρά Καμαρά της Σαρλερουά.
Πρόκειται για 22χρονο μέσο, που παίζει κατά κύριο λόγο στο «6», αλλά μπορεί και στο «8», ο οποίος έχει γεννηθεί στην Γαλλία κι έχει ρίζες και από την Γουινέα ενώ το ύψος του αγγίζει τα 191 εκατοστά.
Την φετινή σεζόν ο Καμαρά έχει παίξει 26 φορές με την φανέλα της βελγικής ομάδας έχοντας σκοράρει ένα γκολ και δώσει δύο ασίστ στα περισσότερα από 2.200 λεπτά που πάτησε χορτάρι.
Το συμβόλαιό του με την Σαρλερουά ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027 και ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε συζητήσεις, οι οποίες μάλιστα έχουν φτάσει καλό σημείο, προκειμένου να κλείσει τον παίκτη και τον φέρει στην Αθήνα ενισχύοντας το ρόστερ του σε μία θέση που έχει μεγάλη ανάγκη, μετά και τον τραυματισμό του Τσιριβέγια.
