Μεντιλίμπαρ: «Οι σκέψεις μας στους οπαδούς του ΠΑΟΚ, είμαστε εδώ μόνο για τη νίκη»
Μεντιλίμπαρ: «Οι σκέψεις μας στους οπαδούς του ΠΑΟΚ, είμαστε εδώ μόνο για τη νίκη»
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στην τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και τόνισε ότι ο Ολυμπιακός είναι στο Άμστερνταμ μόνο για τη νίκη
Στην τελική ευθεία για τη μεγάλη ευρωπαϊκή μάχη βρίσκεται ο Ολυμπιακός, με την αποστολή να βρίσκεται στο Άμστερνταμ από το μεσημέρι της Τρίτης (27/1). Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, έδωσε το στίγμα της αναμέτρησης κόντρα στον Άγιαξ, υπογραμμίζοντας πως η ομάδα του είναι έτοιμη να ολοκληρώσει μια μεγάλη υπέρβαση στη League Phase του Champions League ενώ αναφέρθηκε και στην τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.
Αναλυτικά όσα είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου πριν από το ματς με τον Άγιαξ:
Αν είναι υπέρβαση το να περάσει ο Ολυμπιακός στην επόμενη φάση με βάση τους αντιπάλους που έχει: «Νομίζω ναι. Αν συμβεί θα είναι πολύ, μεγάλο, έχουμε παίξει με ομάδες με πολύ μεγάλα μπάτζετ και μεγάλη ιστορία. Αν βρεθούμε στις 24 ομάδες θα είναι πολύ μεγάλο. Πρώτα πρέπει να παίξουμε με τον Αγιαξ, που είναι ένας ιστορικός σύλλογος. Θα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας, γιατί και εκείνοι με νίκη θα έχουν μικρές ελπίδες πρόκρισης».
Το μήνυμα στον κόσμο: «Υποσχόμαστε να παλέψουμε, να τα δώσουμε όλα στον αγωνιστικό χώρο για να καταφέρουμε αυτό που ονειρεύονται όλοι. Το ίδιο θα κάνει κι ο αντίπαλος , οπότε από την πλευρά μας μπορούμε μόνο να υποσχεθούμε ότι θα τα δώσουμε όλα για να προκριθούμε».
Για το ότι η ομάδα μπορεί να περάσει και με το «Χ»: «Φυσικά και θα κοιτάμε μόνο τη νίκη, αυτός είναι ο στόχος μας και θα κοιτάξουμε να πάρουμε τους βαθμούς που θα μας δώσουν την πρόκριση. Τώρα, αν χρειαστεί κατά τη διάρκεια του ματς να κοιτάμε και τους άλλους αντιπάλους θα το κάνουμε, αλλά στόχος μας είναι η νίκη».
Στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Νομίζω ότι σ' αυτή τη φάση δεν νιώθουμε πίεση, αλλά χαρά. Ειμαστε κοντά στην εκπλήρωση ενός στόχου που πριν λίγο ήταν αδύνατον. Ξέρουμε ότι το τελευταίο βήμα δεν έχει γίνει, ο αντίπαλος θα κάνει τα πάντα για να μην τα καταφέρουμε. Είμαστε συγκεντρωμένοι στο στόχο μας».
Για την τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Το μυαλό μου πήγε αμέσως στους χιλιάδες οπαδούς που ταξιδεύουν διαρκώς, τους δικούς μας και άλλων ομάδων, αισιοδοξώντας ότι μπορούν να περάσουν καλά και τελικά δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν και χάνουν την ζωή τους στην άσφαλτο. Σκεφτόμαστε τον ΠΑΟΚ και τις οικογένειες των θυμάτων και είναι πολύ λυπηρό. Λυπούμαστε πολύ που δεν τα καταφέρουν ποτέ να επιστρέψουν».
«Ο Αγιαξ είναι μια ομάδα που βασίζεται στο ατομικό ταλέντο, έχει νέους ποδοσφαιριστές, είναι πολύ καλοί στις μονομαχίες και έχουν την ελευθερία να κάνουν ό,τι θέλουν στον αγωνιστικό χώρο», συμπλήρωσε για τα δυνατά σημεία του Άγιαξ.
Ορτέγα: «Ναι, είναι τελικός με τον Άγιαξ»
Ο Φρανσίσκο Ορτέγα εκπροσώπησε τους παίκτες στη συνέντευξη Τύπου για το ματς με τον Άγιαξ, με τον Αργεντινό αριστερό μπακ να στέκεται στο γεγονός ότι η εν λόγω μάχη είναι «τελικός».
Για το ότι δεν έχει κερδίσει ο Άγιαξ φέτος στην έδρα του: «Μία ομάδα μπορεί να κερδίζει ή να κερδίζει και να μην δείχνει την εικόνα. Ο Άγιαξ είναι μεγάλη ομάδα και δεν είναι κριτήριο τα αποτελέσματα».
Για το γεγονός ότι το ματς είναι «τελικός»: «Παίζουμε ένα παιχνίδι που ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι, όλα τα ματς τα παίζουμε για να κερδίζουμε. Σημαντικό για εμάς να κερδίσουμε, θα παίξουμε σαν να είναι τελικός».
Πηγή:www.gazzetta.gr
😢 Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στην τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και τόνισε ότι η ομάδα του είναι στο Άμστερνταμ μόνο για τη νίκη...#OlympiakosFC
