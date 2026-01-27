Η συμμετοχή σε ένα έργο τόσο υψηλού κύρους αντανακλά τη βαθιά τεχνογνωσία της εταιρείας και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει διεθνώς.
Οι πιθανότεροι αντίπαλοι του Ολυμπιακού αν προκριθεί στα νοκ άουτ του Champions League
Μόνο στον Γιάρεμτσουκ δεν μπορεί να υπολογίζει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το ματς του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ το βράδυ της Τετάρτης στο Άμστερνταμ
Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ένα σπουδαίο παιχνίδι για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League καθώς φιλοξενείται από τον Άγιαξ στην Ολλανδία (28/1, 22:00). Οι Πειραιώτες θέλουν το διπλό για να περάσουν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επιστρατεύτηκε όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές που έχει πλην του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, o οποίος ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα τραυματισμού.
Ο Ολυμπιακός με διπλό στην Ολλανδία θα έχει -σχεδόν- εξασφαλίσει την παρουσία του εντός της πρώτης 24αδας του Champions League, και συνάμα την ευρωπαϊκή τους συνέχεια.
Βέβαια, υπάρχουν και ορισμένα... ακραία σενάρια που μπορεί να στερήσουν από την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ την πρόκριση, ακόμη και αν κάνει το καθήκον της στην «Γίοχαν Κρόιφ Αρένα». Σενάρια βέβαια υφίστανται και για τους πιθανούς αντιπάλους των Πειραιωτών, εφόσον πάρουν ένα από τα... μαγικά εισιτήρια των νοκ-άουτ. Για την ακρίβεια, πιθανότητες.
Σύμφωνα λοιπόν με τον υπερυπολογιστή Football Meets Data, που βάζει κάτω και αναλύει όλα τα δεδομένα, η πιθανότερη αντίπαλος των «ερυθρόλευκων» είναι η Αταλάντα, με ποσοστό 12,4%, ενώ ακολουθεί η Ίντερ με 12,1% και οι Νιουκάστλ, Γιουβέντους με 10,4%. Από εκεί και πέρα, με μονοψήφιο νούμερο (μπροστά), συναντάμε μεγαθήρια όπως η Τσέλσι (9,3%), Ατλέτικο Μαδρίτης (6,6%), Μάντσεστερ Σίτι (5,3%) και Μπαρτσελόνα (2%).
Όλα αυτά φυσικά μόνο εάν έρθει η πολυπόθητη πρόκριση.
Αναλυτικά οι πιθανότητες:
Αταλάντα - 12,4%
Ίντερ - 12,1%
Νιουκάστλ - 10,4%
Γιουβέντους - 10,4%
Τσέλσι - 9,3%
Σπόρτινγκ Λισαβόνας - 8,4%
Ντόρτμουντ - 8,2%
Αναλυτικά οι πιθανότητες:
Αταλάντα - 12,4%
Ίντερ - 12,1%
Νιουκάστλ - 10,4%
Γιουβέντους - 10,4%
Τσέλσι - 9,3%
Σπόρτινγκ Λισαβόνας - 8,4%
Ντόρτμουντ - 8,2%
Ατλέτικο Μαδρίτης - 6,6%
Μάντσεστερ Σίτι - 5,3%
Παρί Σεν Ζερμέν - 5,3%
Τότεναμ - 4,7%
Μπαρτσελόνα - 2%
Ρεάλ Μαδρίτης - 1,8%
Λεβερκούζεν - 1%
Γαλατάσαραϊ - 0,6%
Μαρσέιγ - 0,5%
Λίβερπουλ - 0,4%
Μονακό - 0,3%
Καραμπάχ - 0,2%
Αϊντχόφεν - 0,1%
Πηγή: Gazzetta.gr
