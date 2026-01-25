Πιάστηκαν στα χέρια ο Βεζένκοβ με τον Πετρόπουλο του Κολοσσού, αποβλήθηκε ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού, δείτε βίντεο
Ο Ανδρέας Πετρόπουλος φαίνεται να σπρώχνει τον Βεζένκοβ στη βάση της μπασκέτας - Ο Ολυμπιακός κατέθεσε ένσταση για τη μη αποβολή του παίκτη του Κολοσσού

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στη Ρόδο για να αντιμετωπίσει τον Κολοσσό στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL σε μία αναμέτρηση με ένταση καθ' όλη τη διάρκεια τόσο μεταξύ προπονητών, όσο και μεταξύ παικτών.

Δύο λεπτά πριν το τέλος της 3ης περιόδου σημειώθηκε έντονη λογομαχία ανάμεσα στον Γιώργο Μπαρτζώκα και τον Άρη Λυκογιάννη εξαιτίας του αιτήματος του προπονητή των «ερυθρόλευκων» για να χρεωθεί ο πάγκος των γηπεδούχων τεχνική ποινή για διαμαρτυρίες.


Λίγο αργότερα, εννιά λεπτά πριν τη λήξη της αναμέτρησης, σημειώθηκε ακόμα μεγαλύτερη ένταση με τον παίκτη του Κολοσσού, Ανδρέα Πετρόπουλο, να σπρώχνει τον Σάσα Βεζένκοβ.

Ο σούπερσταρ του Ολυμπιακού προσπάθησε να χτυπήσει με γροθιά τον παίκτη του Κολοσσού με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σύρραξη εντός του παρκέ.


Και οι δύο παίκτες χρεώθηκαν με αντιαθλητικό φάουλ, ενώ ο Βεζένκοβ αποβλήθηκε από την αναμέτρηση, με τον Ολυμπιακό να καταθέτει ένσταση για τη μη αποβολή του παίκτη του Κολοσσού.

Πηγή: gazzeta.gr
