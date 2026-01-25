Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Μπαρτζώκας: «Αλλοπρόσαλλα τα σφυρίγματα, έφεραν νευρικότητα σε όλους»
«Για τον Τζόσεφ θα μιλήσω πριν από την Μπαρτσελόνα» ανέφερε ο τεχνικός του Ολυμπιακού μιλώντας μετά τη νίκη στη Ρόδο
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μιλώντας μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό στη Ρόδο, όπου βρήκε νικητές τους ερυθρόλευκους με 85-98, σχολίασε όσα συνέβησαν, ενώ απέφυγε να μιλήσει για το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Κόρι Τζόσεφ.
Συγκεκριμένα ο τεχνικός του Ολυμπιακού, είπε χαρακτηριστικά: «Το παιχνίδι εξελίχθηκε με πολλή νευρικότητα από τις δύο πλευρές. Δεν κρίνω τους διαιτητές, αλλά ο τρόπος που σφυρίχτηκε το παιχνίδι γενικά ήταν λίγο αλλοπρόσαλλος. Άφησαν πολλές φορές τις σκληρές φάσεις κι άλλες φορές σφύριζαν με το παραμικρό κι αυτό δημιούργησε έναν εκνευρισμό γενικά σε όλους».
Και συνέχισε: Το γεγονός ότι κερδίσαμε με τόσες απουσίες και μετά τον τραυματισμό του Ταϊρίκ Τζόουνς είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Δεν έχω να πω κάτι, εξήγησα ότι ο τρόπος που σφύριζαν οι διαιτητές έφερε ένταση και στις δύο πλευρές. Θες να κάνεις ρεπορτάζ τώρα και το πας ένα βήμα παραπέρα. Για τον νέο παίκτη θα μιλήσω πριν την Μπαρτσελόνα. Δεν έχει έρθει ακόμη καν στην Ελλάδα.
