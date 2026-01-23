Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Η Εθνική Ελλάδος θα δώσει φιλικό με την Ουγγαρία στην Puskas Arena
Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το φιλικό που ορίστηκε για τις 31 Μαρτίου
Επίσημο είναι πλέον το δυνατό φιλικό που ήθελε να κλείσει η ΕΠΟ για την Εθνική Ελλάδος κόντρα στην Ουγγαρία.
Όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδία, το παιχνίδι θα γίνει στις 31 Μαρτίου στην Puskas Arena της Βουδαπέστης.
Πρόκειται για ένα δυνατό τεστ ενόψει του Nations League και των προκριματικών του EURO 2028 μετά τον αποκλεισμό από τα τελικά του Μουντιάλ του 2026.
Η ώρα έναρξης θα είναι στις 20:00 ώρα Ελλάδος ενώ ενδέχεται να υπάρξει και δεύτερη φιλική αναμέτρηση για το σύνολο του Γιοβάνοβιτς.
