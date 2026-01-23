Η Εθνική Ελλάδος θα δώσει φιλικό με την Ουγγαρία στην Puskas Arena
Η Εθνική Ελλάδος θα δώσει φιλικό με την Ουγγαρία στην Puskas Arena

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το φιλικό που ορίστηκε για τις 31 Μαρτίου

Η Εθνική Ελλάδος θα δώσει φιλικό με την Ουγγαρία στην Puskas Arena
Επίσημο είναι πλέον το δυνατό φιλικό που ήθελε να κλείσει η ΕΠΟ για την Εθνική Ελλάδος κόντρα στην Ουγγαρία.

Όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδία, το παιχνίδι θα γίνει στις 31 Μαρτίου στην Puskas Arena της Βουδαπέστης.

Πρόκειται για ένα δυνατό τεστ ενόψει του Nations League και των προκριματικών του EURO 2028 μετά τον αποκλεισμό από τα τελικά του Μουντιάλ του 2026.

Η ώρα έναρξης θα είναι στις 20:00 ώρα Ελλάδος ενώ ενδέχεται να υπάρξει και δεύτερη φιλική αναμέτρηση για το σύνολο του Γιοβάνοβιτς.



Πηγή: gazzetta.gr
