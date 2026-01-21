Παρί Σεν Ζερμέν: Ο διεθνής αμυντικός Λούκας Ερναντές κατηγορείται για «εμπορία ανθρώπων και αδήλωτη εργασία»

Οικογένεια από την Κολομβία υπέβαλλε μήνυση κατά του 29χρονου άσου της Παρί Σεν Ζερμέν και της σύζυγου του





Η μήνυση κατατέθηκε στις 14 Ιανουαρίου με το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή να δηλώνει άγνοια για τις καταγγελίες και να ετοιμάζει απαντήσεις.







Tα μέλη της οικογένειας εργάζονταν ως φύλακες, προσωπικό ασφαλείας, καθαρίστριες, μαγείρισσες και νταντάδες στην οικία των Ερνάντες.



«Έφτασα στη Γαλλία χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα»









Η δικηγόρος των καταγγελλόντων ανέφερε ότι «δεν υπήρξε ποτέ σύμβαση εργασίας από τη στιγμή που ανέλαβαν καθήκοντα τον Σεπτέμβριο του 2024. Έτσι, εργάζονταν πάνω από έναν χρόνο χωρίς σύμβαση. Υπήρξε μια απόπειρα νομιμοποίησης της κατάστασης τον Οκτώβριο του 2025, με συμβάσεις στα γαλλικά, ενώ πρόκειται για Κολομβιανούς που δεν μιλούν καθόλου γαλλικά».



Μετά από έντονη διαμάχη με τη Βικτόρια Τρέι τον Οκτώβριο του 2025, η καταγγέλλουσα απομακρύνθηκε από το σπίτι των Ερνάντες. Στη συνέχεια, όπως υποστηρίζει, της στάλθηκαν συμβάσεις «της τελευταίας στιγμής» σε μια προσπάθεια εκ των υστέρων νομιμοποίησης της κατάστασης, οι οποίες όμως –σύμφωνα με την πλευρά της– δεν ανταποκρίνονταν ούτε στις πραγματικές αμοιβές ούτε στο ωράριο εργασίας.



Η ίδια και μια ακόμη γυναίκα απολύθηκαν «με βίαιο τρόπο, από τη μία μέρα στην άλλη», όπως ανέφερε η δικηγόρος τους. Οι άνδρες της οικογένειας αποχώρησαν αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2025, «λόγω της κατάστασης». Οι καταγγέλλοντες μιλούν για υποσχέσεις νομιμοποίησης και επαγγελματικής εξέλιξης που δεν τηρήθηκαν ποτέ.



Σύμφωνα με τη μήνυση, οι συμβάσεις δεν αντανακλούσαν τα πραγματικά καθήκοντα, καθώς όλοι εμφανίζονταν ως «πολυδύναμοι υπάλληλοι», με αμοιβές που δεν αντιστοιχούσαν στις ώρες εργασίας, χωρίς άδειες, χωρίς ρεπό και με εργασία έξι ή ακόμη και επτά ημέρες την εβδομάδα.



Όλα τα μέλη της οικογένειας Κολομβιανών έχουν πλέον απολυθεί από τον Λούκας Ερνάντες και τη σύντροφό του και δηλώνουν ότι συνεχίζουν να υφίστανται πιέσεις από τον πρώην εργοδότη τους.



«Ψυχολογικά δεν είμαι καλά. Ούτε σωματικά», δήλωσε η γυναίκα, που πίστευε ότι προσέφερε μια νέα ζωή στην οικογένειά της. «Νιώθω ότι με χρησιμοποίησαν, ότι είμαι απογοητευμένη και κακοποιημένη».