Μεντιλίμπαρ μετά τη νίκη επί της Λεβερκούζεν: «Θα πάμε στην Ολλανδία πολύ καλά προετοιμασμένοι»
Ο προπονητής του Ολυμπιακού στάθηκε στην αντίδραση των παικτών του μετά τη μεγάλη νίκη με 2-0 επί των Γερμανών και έστειλε μήνυμα πρόκρισης ενόψει Άγιαξ
Στην εικόνα, την προσπάθεια και τη νοοτροπία των παικτών του στάθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού με 2-0 επί της Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, τονίζοντας ότι η ομάδα του θα ταξιδέψει στην Ολλανδία «πολύ καλά προετοιμασμένη» για το κρίσιμο παιχνίδι με τον Άγιαξ.
«Αποζημιώσαμε τον εαυτό μας για τα προηγούμενα παιχνίδια»Ο Βάσκος τεχνικός χαρακτήρισε απόλυτα δίκαιη τη νίκη των «ερυθρόλευκων», επισημαίνοντας ότι σε προηγούμενα παιχνίδια, παρά τις καλές εμφανίσεις, η ομάδα του δεν είχε πάρει αυτό που άξιζε.
«Σήμερα κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι απέναντι σε μία πάρα πολύ καλή ομάδα. Βάλαμε δύο γκολ, δεν δεχθήκαμε κανένα και αποζημιώσαμε αυτό που είχε συμβεί στα προηγούμενα ματς», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας αναφορά και στις αναμετρήσεις με τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα.
«Είμαστε στον σωστό δρόμο»Αναφερόμενος στη συνολική πορεία του Ολυμπιακού στη διοργάνωση, ο Μεντιλίμπαρ υπογράμμισε ότι οι δύο νίκες που έχει πετύχει η ομάδα του δείχνουν πως κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.
«Σημαίνει πως είμαστε στον σωστό δρόμο. Έχει μείνει ακόμη ένα παιχνίδι και αν καταφέρουμε να νικήσουμε έχουμε πολύ μεγάλες πιθανότητες να προκριθούμε», σημείωσε, τονίζοντας ότι και ο Άγιαξ παραμένει ισχυρός αντίπαλος με δικές του πιθανότητες.
Το «κλειδί» δεν ήταν μόνο το αποτέλεσμαΙδιαίτερη αναφορά έκανε ο προπονητής του Ολυμπιακού και στη φυσική προσπάθεια των παικτών του, επισημαίνοντας ότι η εικόνα στο γήπεδο ήταν εξίσου σημαντική με το τελικό σκορ.
«Δεν είναι μόνο η νίκη. Είναι το πόσο πολύ έτρεξαν και το πόσο προσπάθησαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο αντίπαλος μας ανάγκασε να τρέξουμε πάρα πολύ, αλλά δείξαμε ότι αν έχουμε θέληση μπορούμε να τα καταφέρουμε», τόνισε.
Στο μυαλό ο ΆγιαξΚλείνοντας, ο Μεντιλίμπαρ ξεκαθάρισε ότι ο Ολυμπιακός στρέφει άμεσα την προσοχή του στο επόμενο κρίσιμο παιχνίδι, δίνοντας έμφαση στη σωστή αποκατάσταση των παικτών.
«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι αλλά και πολύ κουρασμένοι. Αυτό που θέλουμε τώρα είναι να κάνουμε καλή αποκατάσταση μέχρι το παιχνίδι του Σαββάτου και μετά να προετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται για τον Άγιαξ», κατέληξε.
