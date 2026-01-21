Champions League: Η βαθμολογία της League Phase μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Λεβερκούζεν

Οι Πειραιώτες παραμένουν «ζωντανοί» στο στόχο της πρόκρισης στα νοκ άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, όμως με βάση την περσινή σεζόν για να έχουν ελπίδες πρόκρισης θα πρέπει να νικήσουν τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ