Champions League: Η βαθμολογία της League Phase μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Λεβερκούζεν
Οι Πειραιώτες παραμένουν «ζωντανοί» στο στόχο της πρόκρισης στα νοκ άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, όμως με βάση την περσινή σεζόν για να έχουν ελπίδες πρόκρισης θα πρέπει να νικήσουν τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ
Ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πανηγύρισε το δεύτερο του τρίποντο στη League Phase του Champions League, καθώς υπέταξε τη Λεβερκούζεν στο Φάληρο και έφτασε τους 8 βαθμούς έπειτα από 7 αγωνιστικές.
Οι Πειραιώτες παραμένουν «ζωντανοί» στο στόχο της πρόκρισης στα νοκ άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, όμως με βάση την περσινή σεζόν για να έχουν ελπίδες πρόκρισης θα πρέπει να νικήσουν τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ.
Πόσους βαθμούς θέλει ο Ολυμπιακός
Θυμίζουμε πως οι 8 ομάδες πάνε απευθείας στη φάση των «16» του Champions League, ενώ αυτές που θα τερματίσουν στις θέσεις 9 έως και 24 παίζουν μεταξύ τους στα Play Offs.
Την περασμένη σεζόν η 24η θέση η Μπριζ πήρε την πρόκριση με 11 βαθμούς, όσους είχαν και οι Μάντσεστερ Σίτι, Σπορτινγκ και Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Οι Κροάτες ήταν οι μοναδικοί που έμειναν εκτός νοκ άουτ σε αυτήν την τετραπλή ισοβαθμία.
Θυμίζουμε πως οι ομάδες που θα τερματίσουν κάτω από την 24η θέση μένουν εκτός Ευρώπης, καθώς πλέον δεν υπάρχουν «υποβιβασμοί» στις διοργανώσεις της UEFA.
Η βαθμολογία του Champions League
1. Άρσεναλ (20-2) 21
2. Ρεάλ Μαδρίτης (19-8) 15
3. Μπάγερν Μονάχου (18-7) 15*
4. Τότεναμ (15-7) 14
5. Παρί Σεν Ζερμέν (19-9) 13
6. Σπόρτινγκ (14-9) 13
7. Μάντσεστερ Σίτι (13-9) 13
