Δεν κρύφτηκε ο Αταμάν: «Κάποιοι παίκτες δεν μας προσφέρουν τίποτα , δεν μπορώ να βρω τη λύση εκείνοι πρέπει να τη βρουν»
Ο Εργκίν Αταμάν σχολίασε την απόδοση παικτών του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να προβληματίζει με την απόδοσή του και πέρασε με δυσκολία από την έδρα του ΠΑΟΚ σ' αγώνα της Stoiximan Super League 1.
Μετά τον αγώνα ο Εργκίν Αταμάν τόνισε στην ΕΡΤ ότι κάποιοι παίκτες δεν δίνουν τίποτα στην ομάδα και τους ζήτησε να βρουν αυτή τη λύση.
Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν
«Είμαι ικανοποιημένος που όταν βρεθήκαμε στο -7, βρήκαμε τρόπο να κερδίσουμε. Με κάποιους παίκτες δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω. Δεν θέλω να πω κάποια ονόματα. Όλοι το είδαν. Μας λείπει ο Ναν. Επιθετικά έχουμε πρόβλημα. Ελπίζω να επιστρέψει. Έχουμε πρόβλημα με τον Σλούκα ως μόνο δημιουργό. Δεν μπορώ να βρω την λύση. Οι παίκτες πρέπει να την βρουν. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες που δεν μας δίνουν τίποτα. Πρέπει να συνεισφέρουν στην ομάδα. Αν όχι, κάποιοι θα πεθάνουν γιατί πρέπει να παίζουν 30 λεπτά».
