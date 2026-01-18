Δεν κρύφτηκε ο Αταμάν: «Κάποιοι παίκτες δεν μας προσφέρουν τίποτα , δεν μπορώ να βρω τη λύση εκείνοι πρέπει να τη βρουν»
SPORTS
Εργκίν Αταμάμν Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Basket League

Δεν κρύφτηκε ο Αταμάν: «Κάποιοι παίκτες δεν μας προσφέρουν τίποτα , δεν μπορώ να βρω τη λύση εκείνοι πρέπει να τη βρουν»

Ο Εργκίν Αταμάν σχολίασε την απόδοση παικτών του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ

Δεν κρύφτηκε ο Αταμάν: «Κάποιοι παίκτες δεν μας προσφέρουν τίποτα , δεν μπορώ να βρω τη λύση εκείνοι πρέπει να τη βρουν»
14 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να προβληματίζει με την απόδοσή του και πέρασε με δυσκολία από την έδρα του ΠΑΟΚ σ' αγώνα της Stoiximan Super League 1. 

Μετά τον αγώνα ο Εργκίν Αταμάν τόνισε στην ΕΡΤ ότι κάποιοι παίκτες δεν δίνουν τίποτα στην ομάδα και τους ζήτησε να βρουν αυτή τη λύση. 

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν 

«Είμαι ικανοποιημένος που όταν βρεθήκαμε στο -7, βρήκαμε τρόπο να κερδίσουμε. Με κάποιους παίκτες δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω. Δεν θέλω να πω κάποια ονόματα. Όλοι το είδαν. Μας λείπει ο Ναν. Επιθετικά έχουμε πρόβλημα. Ελπίζω να επιστρέψει. Έχουμε πρόβλημα με τον Σλούκα ως μόνο δημιουργό. Δεν μπορώ να βρω την λύση. Οι παίκτες πρέπει να την βρουν. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες που δεν μας δίνουν τίποτα. Πρέπει να συνεισφέρουν στην ομάδα. Αν όχι, κάποιοι θα πεθάνουν γιατί πρέπει να παίζουν 30 λεπτά».
14 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης