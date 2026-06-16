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Πρόωρες κάλπες στην Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό, υπέρ των εκλογών ο Μουρούτσος
Πρόωρες κάλπες στην Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό, υπέρ των εκλογών ο Μουρούτσος
Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Σίδνεϊ Μιχάλης Μουρούτσος με ακόμη 13 μέλη του Δ.Σ. υπέρ της προσφυγής στις κάλπες
Σε πρόωρες εκλογές οδηγείται η Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό (ΕΛ.Ο.Τ.), μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την οποία εγκρίθηκε η πρόταση για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέας διοίκησης.
Υπέρ της πρότασης τάχθηκε ο Χρυσός Ολυμπιονίκης του Σίδνεϊ 2000, Μιχάλης Μουρούτσος, μαζί με ακόμη 13 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ 8 μέλη καταψήφισαν την εισήγηση.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης επισημάνθηκε ότι η πρόταση για πρόωρες εκλογές δεν στρέφεται κατά προσώπων ούτε αποτελεί αμφισβήτηση της προσφοράς των μελών της σημερινής διοίκησης. Αντίθετα, υπογραμμίστηκε ότι πρόκειται για μια θεσμική πρωτοβουλία με στόχο να δοθεί ο λόγος στα σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας, ώστε να αποφασίσουν εκείνα ποιοι θα αναλάβουν τη διοίκησή της για την επόμενη περίοδο.
Κεντρικό σημείο της εισήγησης αποτέλεσε η διαπίστωση ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στον χώρο της διαιτησίας έχουν δημιουργήσει σοβαρό έλλειμμα εμπιστοσύνης στην αθλητική κοινότητα. Όπως τονίστηκε, ανεξάρτητα από την ποινική ή πειθαρχική αξιολόγηση των επιμέρους υποθέσεων, η εικόνα της Ομοσπονδίας έχει πληγεί, ενώ έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη σημαντικού αριθμού αθλητικών σωματείων, αθλητών, προπονητών και παραγόντων προς τους θεσμούς της ΕΛ.Ο.Τ. Σύμφωνα με την εισήγηση, το κλίμα αυτό έχει ως αποτέλεσμα ακόμη και αποφάσεις που λαμβάνονται με πλήρη νομιμότητα να τίθενται υπό αμφισβήτηση, δυσχεραίνοντας τη λειτουργία της Ομοσπονδίας.
Υπό αυτές τις συνθήκες, θα ανέμενε κανείς ότι μια πρόταση που αποσκοπεί στην ανανέωση της θεσμικής νομιμοποίησης της διοίκησης μέσω της προσφυγής στη βούληση των σωματείων θα μπορούσε να συγκεντρώσει ευρύτερη, ακόμη και ομόφωνη, αποδοχή. Ωστόσο, η εισήγηση εγκρίθηκε με πλειοψηφία, γεγονός που καταδεικνύει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τον τρόπο διαχείρισης της παρούσας κατάστασης.
Η πλειοψηφία των μελών που στήριξαν την πρόταση υποστήριξε ότι η πλέον καθαρή, δημοκρατική και θεσμικά ισχυρή λύση είναι η ανανέωση της εντολής από τα ίδια τα σωματεία, ώστε η νέα διοίκηση να διαθέτει ισχυρή νομιμοποίηση και να μπορέσει να εργαστεί για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, της ενότητας και της αξιοπιστίας της Ομοσπονδίας.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, με αντικείμενο την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική συνέλευση την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026.
Παράλληλα, δρομολογούνται όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο και το καταστατικό διαδικασίες για την οργάνωση των αρχαιρεσιών, με στόχο η εκλογική διαδικασία να διεξαχθεί με πλήρη διαφάνεια και σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Η απόφαση σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εκλογικής διαδικασίας για την Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό, με βασική επιδίωξη την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των αθλητικών σωματείων, την ενίσχυση της θεσμικής νομιμοποίησης της διοίκησης και τη διασφάλιση συνθηκών ενότητας και σταθερότητας για το άθλημα.
Υπέρ της πρότασης τάχθηκε ο Χρυσός Ολυμπιονίκης του Σίδνεϊ 2000, Μιχάλης Μουρούτσος, μαζί με ακόμη 13 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ 8 μέλη καταψήφισαν την εισήγηση.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης επισημάνθηκε ότι η πρόταση για πρόωρες εκλογές δεν στρέφεται κατά προσώπων ούτε αποτελεί αμφισβήτηση της προσφοράς των μελών της σημερινής διοίκησης. Αντίθετα, υπογραμμίστηκε ότι πρόκειται για μια θεσμική πρωτοβουλία με στόχο να δοθεί ο λόγος στα σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας, ώστε να αποφασίσουν εκείνα ποιοι θα αναλάβουν τη διοίκησή της για την επόμενη περίοδο.
Κεντρικό σημείο της εισήγησης αποτέλεσε η διαπίστωση ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στον χώρο της διαιτησίας έχουν δημιουργήσει σοβαρό έλλειμμα εμπιστοσύνης στην αθλητική κοινότητα. Όπως τονίστηκε, ανεξάρτητα από την ποινική ή πειθαρχική αξιολόγηση των επιμέρους υποθέσεων, η εικόνα της Ομοσπονδίας έχει πληγεί, ενώ έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη σημαντικού αριθμού αθλητικών σωματείων, αθλητών, προπονητών και παραγόντων προς τους θεσμούς της ΕΛ.Ο.Τ. Σύμφωνα με την εισήγηση, το κλίμα αυτό έχει ως αποτέλεσμα ακόμη και αποφάσεις που λαμβάνονται με πλήρη νομιμότητα να τίθενται υπό αμφισβήτηση, δυσχεραίνοντας τη λειτουργία της Ομοσπονδίας.
Υπό αυτές τις συνθήκες, θα ανέμενε κανείς ότι μια πρόταση που αποσκοπεί στην ανανέωση της θεσμικής νομιμοποίησης της διοίκησης μέσω της προσφυγής στη βούληση των σωματείων θα μπορούσε να συγκεντρώσει ευρύτερη, ακόμη και ομόφωνη, αποδοχή. Ωστόσο, η εισήγηση εγκρίθηκε με πλειοψηφία, γεγονός που καταδεικνύει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τον τρόπο διαχείρισης της παρούσας κατάστασης.
Η πλειοψηφία των μελών που στήριξαν την πρόταση υποστήριξε ότι η πλέον καθαρή, δημοκρατική και θεσμικά ισχυρή λύση είναι η ανανέωση της εντολής από τα ίδια τα σωματεία, ώστε η νέα διοίκηση να διαθέτει ισχυρή νομιμοποίηση και να μπορέσει να εργαστεί για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, της ενότητας και της αξιοπιστίας της Ομοσπονδίας.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, με αντικείμενο την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική συνέλευση την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026.
Παράλληλα, δρομολογούνται όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο και το καταστατικό διαδικασίες για την οργάνωση των αρχαιρεσιών, με στόχο η εκλογική διαδικασία να διεξαχθεί με πλήρη διαφάνεια και σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Η απόφαση σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εκλογικής διαδικασίας για την Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό, με βασική επιδίωξη την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των αθλητικών σωματείων, την ενίσχυση της θεσμικής νομιμοποίησης της διοίκησης και τη διασφάλιση συνθηκών ενότητας και σταθερότητας για το άθλημα.
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