Σλούκας για Άταμαν: «Σε ευχαριστώ για όλα Professor»
SPORTS
Κώστας Σλούκας Εργκίν Αταμάν

Σλούκας για Άταμαν: «Σε ευχαριστώ για όλα Professor»

«Στιγμές που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ» έγραψε ο αρχηγός του Παναθηναϊκού

Σλούκας για Άταμαν: «Σε ευχαριστώ για όλα Professor»
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O Εργκίν Αταμάν από τη Δευτέρα αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, ενώ την Τρίτη το πρωί ανέβασε φωτογραφία από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και αποχαιρέτησε την Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό.

Ποστάρισμα έκανε και ο Κώστας Σλούκας δείχνοντας την εξαιρετική σχέση που είχε και έχει με τον Τούρκο προπονητή. Στο ένα stοry έβαλε φωτογραφία με τους τίτλους που κατέκτησαν και έγραψε «σε ευχαριστώ για όλα Professor», ενώ στην άλλη ανέβασε την κούπα της Euroleague που σήκωσε παρέα με τον Άταμαν το 2024 και έγραψε «στιγμές που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ».
Σλούκας για Άταμαν: «Σε ευχαριστώ για όλα Professor»
Σλούκας για Άταμαν: «Σε ευχαριστώ για όλα Professor»
26 ΣΧΟΛΙΑ

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