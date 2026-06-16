Μουντιάλ 2026: TikToker κάλυψε το αυτοκίνητό του με αυτοκόλλητα Panini, πόσο του κόστισε, δείτε βίντεο
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Μουντιάλ 2026 Μουντιάλ Panini Αυτοκόλλητα

Μουντιάλ 2026: TikToker κάλυψε το αυτοκίνητό του με αυτοκόλλητα Panini, πόσο του κόστισε, δείτε βίντεο

Ένας Βρετανός παραγωγός περιεχομένου στα social media αποφάσισε να κάνει κάτι παράτολμο αλλά εν τέλει ήταν δυσκολότερο από ό,τι φανταζόταν

Μουντιάλ 2026: TikToker κάλυψε το αυτοκίνητό του με αυτοκόλλητα Panini, πόσο του κόστισε, δείτε βίντεο
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Όσα χρόνια κι αν περάσουν, η τρέλα για τα αυτοκολλητάκια δεν θα φύγει ποτέ από τη μόδα. Αρκετοί και σε αυτό το Μουντιάλ που διεξάγεται σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά προμηθεύτηκαν τα ειδικά βιβλιαράκια που υπάρχουν πλέον… παντού και σιγά-σιγά συλλέγουν τα πολυπόθηκα αυτοκολλητάκια.

Οπως συμβαίνει στα social media, ένας παραγωγός περιεχομένου από την Αγγλία αποφάσισε να δώσει μια απάντηση σε κάτι που… ελάχιστοι αναρωτήθηκαν. «Θα μπορούσα να καλύψω ολόκληρο το αυτοκίνητό του με αυτοκολλητάκια; Κι αν ναι, πόσο θα μου κόστιζε;».

Ο λόγος για τον John Nellis που έχει πάνω από 2 εκατ. ακολούθους στο TikTok και αποφάσισε να καλύψει στο αυτοκίνητό του, μάρκας Smart, με αυτοκολλητάκια από το Μουντιάλ. Ξεκίνησε φυσικά κολλώντας σχεδόν ταυτόχρονα αυτά του Λιονέλ Μέσι και του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Δίχως να… κλέβει αφήνοντας κενά, συνέχισε να καλύπτει όλο το αμάξι και μετά από πάνω από τρεις ώρες κόλλησε περισσότερα από 4.000 αυτοκολλητάκια. Όπως είπε, κάθε ένα κόστιζε 28 σεντς και έτσι ο συνολικός λογαριασμός έφτασε 1.193 δολάρια για να ολοκληρώσει το έργο του.
@johnnellis_

How Many World Cup Stickers to Cover a Car? #worldcup #football #soccer

♬ original sound - John Nellis
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