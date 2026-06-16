«Αποχή από το σεξ για 10 εβδομάδες, σαν τους Σπαρτιάτες»: Η οδηγία του ιδιοκτήτη των Νικς στους παίκτες πριν τα playoffs του ΝΒΑ, δείτε βίντεο
«Αποχή από το σεξ για 10 εβδομάδες, σαν τους Σπαρτιάτες»: Η οδηγία του ιδιοκτήτη των Νικς στους παίκτες πριν τα playoffs του ΝΒΑ, δείτε βίντεο
«Οι Σπαρτιάτες εκείνοι είχαν στερηθεί πράγματα για να αποκτήσουν πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων, βρείτε κι εσείς αυτό το πλεονέκτημα» είπε μεταξύ άλλων
Οι Νιου Γιορκ Νικς ζουν τις πιο όμορφες μέρες στην ιστορία τους, αφού επέστρεψαν στον θρόνο του ΝΒΑ μετά το 1973. H Νέα Υόρκη ετοιμάζεται να συνεχίσει το πάρτι και στην παρέλαση των Νικς για το πρωτάθλημα η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ είναι μια μεθυσμένη πολιτεία.
Μέσω του «Roommates Show» των Μπράνσον και Χαρτ προβλήθηκε η ομιλία του Τζέιμς Ντόλαν τον Απρίλη πριν τα playoffs. Eκεί ο ιδιοκτήτης των Νικς τους ζήτησε να έχουν προσήλωση στον στόχο, ζητώντας αποχή από το σεξ.
«Σκέφτηκα ότι ίσως θα έπρεπε να απέχετε από το σεξ για τις επόμενες δέκα εβδομάδες. Σαν τους Σπαρτιάτες. Εκείνοι είχαν στερηθεί πράγματα για να αποκτήσουν πλεονέκτημα. Βρείτε κι εσείς αυτό το πλεονέκτημα» είπε μεταξύ άλλων.
Λίγο καιρό μετά οι Νικς έγραφαν ιστορία με την κατάκτηση του τίτλου.
Μέσω του «Roommates Show» των Μπράνσον και Χαρτ προβλήθηκε η ομιλία του Τζέιμς Ντόλαν τον Απρίλη πριν τα playoffs. Eκεί ο ιδιοκτήτης των Νικς τους ζήτησε να έχουν προσήλωση στον στόχο, ζητώντας αποχή από το σεξ.
Roommates EXCLUSIVE❗— Roommates Show (@Roommates__Show) June 15, 2026
NEVER BEFORE SEEN speech from Jim Dolan before the Knicks playoff run 🏆 pic.twitter.com/oZYBGinxYo
«Σκέφτηκα ότι ίσως θα έπρεπε να απέχετε από το σεξ για τις επόμενες δέκα εβδομάδες. Σαν τους Σπαρτιάτες. Εκείνοι είχαν στερηθεί πράγματα για να αποκτήσουν πλεονέκτημα. Βρείτε κι εσείς αυτό το πλεονέκτημα» είπε μεταξύ άλλων.
Λίγο καιρό μετά οι Νικς έγραφαν ιστορία με την κατάκτηση του τίτλου.
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