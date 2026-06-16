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H καλύτερη δουλειά στον κόσμο: Πληρώνει 43.000 ευρώ για να παρακολουθήσουν τους 104 αγώνες του Μουντιάλ
H καλύτερη δουλειά στον κόσμο: Πληρώνει 43.000 ευρώ για να παρακολουθήσουν τους 104 αγώνες του Μουντιάλ
Το FOX Sports επέλεξε δύο τυχερούς για να παρακολουθήσουν τους αγώνες από έναν ειδικό χώρο στην Times Square σ' ένα πείραμα που θυμίζει το The Truman Show
Το μακρινό 1998 ο Πίτερ Γουίαρ παρουσιάζει το The Truman Show, μία ταινία με πρωταγωνιστή τον Τζιμ Κάρεϊ, που σήμερα μοιάζει να είναι προφητική.
Ένα μείγμα κωμωδίας-δράματος για τη κατασκευασμένη πραγματικότητα στην οποία ζούσε ο πρωταγωνιστής και το οποίο έμοιαζε μ' ένα κοινωνικό πείραμα.
Κάτι ανάλογο επιχειρεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 11 Ιουνίου στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής (ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό) και το FOX Sports.
Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο δημιούργησε έναν ειδικά κατασκευασμένο γυάλινο κύβο θέασης (custom-built viewing cube) στην καρδιά της Times Square της Νέας Υόρκης, στον οποίο θα παραμείνουν έως το τέλος του Μουντιάλ 2026 οι δύο τυχεροί που επιλέχθηκαν να είναι οι «κεντρικοί τηλεθεατές»!
Γιατί επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος όρος δεν είμαστε σίγουροι, ωστόσο οι Κέβιν Κοτόκο, Όστιν Φράνκλιν (οι δύο τυχεροί από τους χιλιάδες που δήλωσαν συμμετοχή) έχουν την εξής υποχρέωση: να παρακολουθήσουν και τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργούν περιεχόμενο για τα social media, να καταγράφουν τις αντιδράσεις τους και να αλληλεπιδρούν με τους φιλάθλους καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά.
Τι θα κερδίσουν οι δύο κύριοι; Η αμοιβή τους θα είναι 50.000 δολάρια (43.100 ευρώ), πολλά περισσότερα απ' όσα θα έβγαζε σ' έναν χρόνο ο σερβιτόρος σε εστιατόριο Κοτόκο, ενώ ο... συνοδοιπόρος του Φράνκλιν είναι... influencer.
Αμφότεροι δεν μένουν όλη την ημέρα στον κύβο, αλλά σε πολυτελές ξενοδοχείο που είναι κυριολεκτικά στην πόρτα τους, ενώ κατά τη διάρκεια των αγώνων τους σερβίρουν φαγητό εμπνευσμένο από τις χώρες που αγωνίζονται.
«Νιώθω πραγματικά λίγο σαν να είμαι στο Truman Show», δήλωσε ο Φράνκλιν στον Guardian. «Μερικές φορές ξεχνάω πού βρισκόμαστε. Παρακολουθώ το παιχνίδι για μερικά λεπτά, μετά κοιτάζω τον Κέβιν και βλέπω κόσμο ακριβώς από πάνω μας. Λέω: 'Θεέ μου!'. Τις περισσότερες φορές υπάρχουν περίπου 30 άτομα που μας κοιτάζουν να βλέπουμε τους αγώνες. Είναι μια περίεργη εμπειρία».
Από την πλευρά του ο Κοτόκο σημείωσε: «Προσπαθούμε να παραμείνουμε αυθεντικοί κατά τη διάρκεια της δουλειάς. Οπότε, ψάχνουμε την ισορροπία ανάμεσα στο να είμαστε προσηλωμένοι στο παιχνίδι, αλλά και να αναδεικνύουμε αυτό που κάνουμε».
Πάντως την κορυφαία ατάκα την κράτησε για το τέλος ο Φράνκλιν ο οποίος παραδέχθηκε:«Κάθομαι σε έναν καναπέ και βλέπω ποδόσφαιρο. Είναι απίστευτα διασκεδαστικό. Υπάρχει κάτι στο πνεύμα του Μουντιάλ που σε παρασύρει. Έχουμε, κυριολεκτικά, την τέλεια δουλειά».
Ένα μείγμα κωμωδίας-δράματος για τη κατασκευασμένη πραγματικότητα στην οποία ζούσε ο πρωταγωνιστής και το οποίο έμοιαζε μ' ένα κοινωνικό πείραμα.
Κάτι ανάλογο επιχειρεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 11 Ιουνίου στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής (ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό) και το FOX Sports.
Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο δημιούργησε έναν ειδικά κατασκευασμένο γυάλινο κύβο θέασης (custom-built viewing cube) στην καρδιά της Times Square της Νέας Υόρκης, στον οποίο θα παραμείνουν έως το τέλος του Μουντιάλ 2026 οι δύο τυχεροί που επιλέχθηκαν να είναι οι «κεντρικοί τηλεθεατές»!
Γιατί επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος όρος δεν είμαστε σίγουροι, ωστόσο οι Κέβιν Κοτόκο, Όστιν Φράνκλιν (οι δύο τυχεροί από τους χιλιάδες που δήλωσαν συμμετοχή) έχουν την εξής υποχρέωση: να παρακολουθήσουν και τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργούν περιεχόμενο για τα social media, να καταγράφουν τις αντιδράσεις τους και να αλληλεπιδρούν με τους φιλάθλους καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά.
Τι θα κερδίσουν οι δύο κύριοι; Η αμοιβή τους θα είναι 50.000 δολάρια (43.100 ευρώ), πολλά περισσότερα απ' όσα θα έβγαζε σ' έναν χρόνο ο σερβιτόρος σε εστιατόριο Κοτόκο, ενώ ο... συνοδοιπόρος του Φράνκλιν είναι... influencer.
Αμφότεροι δεν μένουν όλη την ημέρα στον κύβο, αλλά σε πολυτελές ξενοδοχείο που είναι κυριολεκτικά στην πόρτα τους, ενώ κατά τη διάρκεια των αγώνων τους σερβίρουν φαγητό εμπνευσμένο από τις χώρες που αγωνίζονται.
«Νιώθω πραγματικά λίγο σαν να είμαι στο Truman Show», δήλωσε ο Φράνκλιν στον Guardian. «Μερικές φορές ξεχνάω πού βρισκόμαστε. Παρακολουθώ το παιχνίδι για μερικά λεπτά, μετά κοιτάζω τον Κέβιν και βλέπω κόσμο ακριβώς από πάνω μας. Λέω: 'Θεέ μου!'. Τις περισσότερες φορές υπάρχουν περίπου 30 άτομα που μας κοιτάζουν να βλέπουμε τους αγώνες. Είναι μια περίεργη εμπειρία».
Από την πλευρά του ο Κοτόκο σημείωσε: «Προσπαθούμε να παραμείνουμε αυθεντικοί κατά τη διάρκεια της δουλειάς. Οπότε, ψάχνουμε την ισορροπία ανάμεσα στο να είμαστε προσηλωμένοι στο παιχνίδι, αλλά και να αναδεικνύουμε αυτό που κάνουμε».
Πάντως την κορυφαία ατάκα την κράτησε για το τέλος ο Φράνκλιν ο οποίος παραδέχθηκε:«Κάθομαι σε έναν καναπέ και βλέπω ποδόσφαιρο. Είναι απίστευτα διασκεδαστικό. Υπάρχει κάτι στο πνεύμα του Μουντιάλ που σε παρασύρει. Έχουμε, κυριολεκτικά, την τέλεια δουλειά».
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