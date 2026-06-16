Πράσινο Ακρωτήρι: Ο Έντι Ταβάρες τρολάρει τους Ισπανούς
Πράσινο Ακρωτήρι: Ο Έντι Ταβάρες τρολάρει τους Ισπανούς
Το Πράσινο Ακρωτήρι κράτησε στο 0-0 την πρωταθλήτρια Ευρώπης και ο υψηλόσωμος σέντερ της μπασκετικής Ρεάλ δεν άφησε την ευκαιρία να... γλεντήσει τους φίλους του
Στην παρθενική του εμφάνιση σε αγώνα τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Πράσινο Ακρωτήρι πρωταγωνίστησε σε μία από τις μεγαλύτερες (μέχρι στιγμής) εκπλήξεις της διοργάνωσης, καθώς απέσπασε λευκή ισοπαλία από την πρωταθλήτρια Ευρώπης και επίδοξη πρωταθλήτρια κόσμου Ισπανία.
Το Κάπο Βέρντε κράτησε στο 0-0 τη φούρια ρόχας με ήρωα τον 40χρονο τερματοφύλακα Ζοζέ Εβόρα Ντίας ή απλά Βοζίνια ο οποίος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα θύμισε τον πιο διάσημο συμπατριώτη του: τον άσο της μπασκετικής Ρεάλ Μαδρίτης, Έντι Ταβάρες, καθώς έκοβε και έδιωχνε όλες τις επιθέσεις των Ισπανών.
Λίγες ώρες μετά το ιστορικό αποτέλεσμα ο Ταβάρες εμφανίστηκε στα social media και φρόντισε να... τρολάρει τους Ισπανούς φίλους του, οι οποίοι προφανώς όλο το προηγούμενο διάστημα τον... πείραζαν για το συγκεκριμένο ματς.
«Δεν ξέρω πού είναι το 8-0 που λέγατε... Αλλά προτιμώ το 0-0», έγραψε ο Ταβάρες συμπληρώνοντας «Επειδή σας αγαπώ πολύ» κι έχοντας δίπλα μια σημαία της Ισπανίας και μια καρδιά.
Το Κάπο Βέρντε κράτησε στο 0-0 τη φούρια ρόχας με ήρωα τον 40χρονο τερματοφύλακα Ζοζέ Εβόρα Ντίας ή απλά Βοζίνια ο οποίος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα θύμισε τον πιο διάσημο συμπατριώτη του: τον άσο της μπασκετικής Ρεάλ Μαδρίτης, Έντι Ταβάρες, καθώς έκοβε και έδιωχνε όλες τις επιθέσεις των Ισπανών.
Λίγες ώρες μετά το ιστορικό αποτέλεσμα ο Ταβάρες εμφανίστηκε στα social media και φρόντισε να... τρολάρει τους Ισπανούς φίλους του, οι οποίοι προφανώς όλο το προηγούμενο διάστημα τον... πείραζαν για το συγκεκριμένο ματς.
«Δεν ξέρω πού είναι το 8-0 που λέγατε... Αλλά προτιμώ το 0-0», έγραψε ο Ταβάρες συμπληρώνοντας «Επειδή σας αγαπώ πολύ» κι έχοντας δίπλα μια σημαία της Ισπανίας και μια καρδιά.
Nose donde están los 8-0 👀— Edy Tavares (@waltertavares22) June 15, 2026
Pero prefiero 0-0 Porque os quiero mucho 🇪🇸❤️
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα