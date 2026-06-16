Τσόχος και Σπυρόπουλος στο protothema για το Μουντιάλ 2026: Η Βραζιλία που δεν είναι μέσα στα φαβορί, η Γερμανία που δεν σταματάει ποτέ και τα πρώτα στραβοπατήματα
Τσόχος και Σπυρόπουλος στο protothema για το Μουντιάλ 2026: Η Βραζιλία που δεν είναι μέσα στα φαβορί, η Γερμανία που δεν σταματάει ποτέ και τα πρώτα στραβοπατήματα
Ο Αλέξης Σπυρόπουλος από την Νέα Υόρκη μεταφέρει πλήρως το κλίμα που επικρατεί εκεί για το Παγκόσμιο Κύπελλο και ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει τους πρώτους αγώνες τις διοργάνωσης
Η εκπομπή Win Win πλέον είναι αφιερωμένη σχεδόν εξ ολοκλήρου στην γιορτή του ποδοσφαίρου, η καρδιά της οποίας χτυπά σε τρεις χώρες, στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.
Ο Αλέξης Σπυρόπουλος από την Νέα Υόρκη μεταφέρει πλήρως το κλίμα που επικρατεί εκεί την ώρα που ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει τα πρώτα δείγματα του Μουντιάλ 2026 αλλά και τις πρώτες εκπλήξεις που δεν άργησαν να έρθουν στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη.
Ήδη η Βραζιλία του Κάρλο Αντσελότι… στραβοπάτησε με το Μαρόκο να τραβάει τα βλέμματα επάνω του προεξάρχοντος σαφώς του Αγιούμπ Μπουαντί που πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση μόλις στα δεκαοκτώ του χρόνια.
Ασφαλώς δεν θα μπορούσε να μην είναι θέμα συζήτησης από τους δυο έμπειρους δημοσιογράφους οι ΗΠΑ του Ποτσετίνο και το που θα μπορούσαν να φτάσουν μέσα στην διοργάνωση όπως επίσης και η εμφατική νίκη της Γερμανίας η οποία δεν...σταματάει ποτέ.
Ανάλυση υπήρξε ασφαλώς από τον Αλέξη Σπυρόπουλο και τον Μιχάλη Τσόχο και για τα πρώτα δείγματα γραφή των Ισπανία και Ολλανδία σε μια διοργάνωση που παίζει τεράστιο ρόλο και η ώρα διεξαγωγής του κάθε αγώνα διότι οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες λόγω της ζέστης και της υγρασίας και είναι λογικό η απόδοση των ποδοσφαιριστών να επηρεάζεται.
Τέλος στο συγκεκριμένο επεισόδιο της εκπομπής Win Win έγινε εκτενή αναφορά όπως είναι λογικό στις συνθήκες που επικρατούν, το οργανωτικό κομμάτι, τις τιμές των εισιτηρίων που είναι υψηλές σε όλα τα γήπεδο αλλά και τις καιρικές συνθήκες που -όπως αναφέρθηκε και παραπάνω- μπορεί να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην έκβαση ενός αγώνα.
Ο Αλέξης Σπυρόπουλος από την Νέα Υόρκη μεταφέρει πλήρως το κλίμα που επικρατεί εκεί την ώρα που ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει τα πρώτα δείγματα του Μουντιάλ 2026 αλλά και τις πρώτες εκπλήξεις που δεν άργησαν να έρθουν στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη.
Ήδη η Βραζιλία του Κάρλο Αντσελότι… στραβοπάτησε με το Μαρόκο να τραβάει τα βλέμματα επάνω του προεξάρχοντος σαφώς του Αγιούμπ Μπουαντί που πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση μόλις στα δεκαοκτώ του χρόνια.
Ασφαλώς δεν θα μπορούσε να μην είναι θέμα συζήτησης από τους δυο έμπειρους δημοσιογράφους οι ΗΠΑ του Ποτσετίνο και το που θα μπορούσαν να φτάσουν μέσα στην διοργάνωση όπως επίσης και η εμφατική νίκη της Γερμανίας η οποία δεν...σταματάει ποτέ.
Ανάλυση υπήρξε ασφαλώς από τον Αλέξη Σπυρόπουλο και τον Μιχάλη Τσόχο και για τα πρώτα δείγματα γραφή των Ισπανία και Ολλανδία σε μια διοργάνωση που παίζει τεράστιο ρόλο και η ώρα διεξαγωγής του κάθε αγώνα διότι οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες λόγω της ζέστης και της υγρασίας και είναι λογικό η απόδοση των ποδοσφαιριστών να επηρεάζεται.
Τέλος στο συγκεκριμένο επεισόδιο της εκπομπής Win Win έγινε εκτενή αναφορά όπως είναι λογικό στις συνθήκες που επικρατούν, το οργανωτικό κομμάτι, τις τιμές των εισιτηρίων που είναι υψηλές σε όλα τα γήπεδο αλλά και τις καιρικές συνθήκες που -όπως αναφέρθηκε και παραπάνω- μπορεί να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην έκβαση ενός αγώνα.
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