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Ένωση Παικτών Εuroleague: Βραβείο fair play ο Γουόκαπ, κορυφαίος πρωτοεμφανιζόμενος ο Μοντέρο
H Ένωση Παικτών της Εuroleague ανακοίνωσε τα ατομικά βραβεία για τη σεζόν που τελείωσε
First 2026 ELPA Players’ Choice Award “FAIR PLAY” goes to @twalkup23 🙌— EuroLeague Players Association (@the_ELPA) June 15, 2026
With 26% of the votes.
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🎨 by @nevernotawkward #ELplayers pic.twitter.com/uErE1kQdMX
Ο Ζαν Μοντέρο που εντυπωσίασε στη Euroleague τη σεζόν που πέρασε και ετοιμάζεται για Ολυμπιακό, ήταν ο καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος με ποσοστό που ξεπέρασε το 50% και έφτασε στο 57%.
2026 ELPA Players’ Choice Award “BEST NEWCOMER” goes to @jeanmontero03 🙌— EuroLeague Players Association (@the_ELPA) June 15, 2026
With 57% of the votes.
🔎 Best performing player in his first EuroLeague season.
Sponsored by @freenowbylyft 🤝
🎨 by @nevernotawkward #ELplayers pic.twitter.com/WTBl7Gep4U
Τέλος ο Σενγκέλια πήρε βραβεία ως ο παίκτης που αποπνέει μεγαλύτερο σεβαρμό. Ο Γεωργιανός κατάφερε να μαζέψει το 41% των ψήφων για τη συγκεκριμένη κατηγορία από την Ένωση Παικτών.
2026 ELPA Players’ Choice Award “MOST RESPECTED PLAYER” goes to @TokoShengelia23 🙌— EuroLeague Players Association (@the_ELPA) June 15, 2026
With 41% of the votes.
Sponsored by @freenowbylyft 🤝
🎨 by @nevernotawkward #ELplayers pic.twitter.com/GaUn6zLwtS
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