ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 69-74: Δυσκολεύτηκαν αλλά πέρασαν από το Παλατάκι οι πράσινοι, βίντεο

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε κόντρα στον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, όμως τελικά κατάφερε να πάρει τη νίκη με 69-74 και να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα στο Μόναχο.Οι πράσινοι μπήκαν πολύ δυνατά και προηγήθηκαν με διαφορές της τάξεως των 20 πόντων ως την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε και πέρασε μπροστά ακόμα και με πέντε πόντους στις αρχές του τέταρτου δεκαλέπτου.Οι παίκτες του όμως έκαναν βεβιασμένες προσπάθειες στην επίθεση και με την εμπειρία των παικτών του Αταμάν, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φύγει νικητής από το Παλατάκι.Εκρηκτικό ήταν το ξεκίνημα του αγώνα για τον Παναθηναϊκό! Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την αστοχία του ΠΑΟΚ και έγινε το απόλυτο αφεντικό στην PAOK Sports Arena.Είναι χαρακτηριστικό ότι ο «δικέφαλος» ξεκίνησε το παιχνίδι έχοντας μόλις 1/11 σουτ με αποτέλεσμα οι «πράσινοι» να «χτίσουν» διαφορά στο σκορ και να ελέγξουν απόλυτα το παιχνίδι.Με τους Όσμαν (9π.), Τολιόπουλο (7π.) και Γκραντ (6π.) να ξεκινούν πολύ καλά το ματς, το «τριφύλλι» προηγήθηκε αρχικά με 4-18 στο 6' ενώ έκλεισε το εξαιρετικό του δεκάλεπτο με τη διαφορά στο +19 (9-28)!

Ένα διάστημα όπου το «τριφύλλι» είχε 8/11 δίποντα, 2/4 τρίποντα και 6/9 βολές, ενώ αντίστοιχα ο ΠΑΟΚ 2/9 δίποντα, 1/9 τρίποντα και 2/2 βολές.Μάλιστα ένα λεπτό πριν από το τέλος της 1ης περιόδου αποβλήθηκε με 2η τεχνική ποινή ο Γιούρι Ζντοβτς για διαμαρτυρία, με τον Παντελή Μπούτσκο να αναλαμβάνει χρέη head coach.Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να βγάλει αντίδραση μετά το «πράσινο» +20 (14-34 και 19-39) και να μειώνει με τη λήξη του ημιχρόνου σε 27-43 έχοντας βελτιώσει αισθητά τα ποσοστά του (7/21διπ., 3/14τρ., 4/6β., 12-7ριμπ.) ενώ ο Παναθηναϊκός είχε 12/18 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 7/11 βολές και 18-2 ριμπάουντ.Σαφέστατα πιο βελτιωμένη ήταν η εικόνα του ΠΑΟΚ μετά την έναρξη του 2ου ημιχρόνου και στις δύο πλευρές του παρκέ.Από τη μία είχε σκληρύνει πολύ στην άμυνά του και δεν άφηνε τον Παναθηναϊκό να ήταν τόσο αποτελεσματικός όπως στο πρώτο μισό του αγώνα.Την ίδια ώρα βρήκε επιθετικές λύσεις έξω από τα 6.75 και έβαλε... φωτιά στις εξέδρες! Συγκεκριμένα πραγματοποίησε σερί 12-0 με το οποίο μετέτρεψε το 35-51 σε... 47-51 ενώ το επιμέρους σκορ έφτασε στο 15-2 για το 50-53 στο 27'. ΄Έκτοτε το επιμέρους σκορ έφτασε στο 23-4 δια χειρός Μπεν Μουρ και Τόμας Ντίμσα για το προσπέρασμα στο σκορ με 58-55!Επιμέρους στην 3η περίοδο ο ΠΑΟΚ είχε 5/6 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 9/12 βολές ενώ ο Παναθηναϊκός 3/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα και 3/5 βολές.Μετά την έναρξη της τελευταίας περιόδου το επιμέρους σκορ έφτασε στο 25-4 με τον ΠΑΟΚ να φτάνει στο +5 (60-55) και να κρατούσε την διαφορά (62-57) έως το 32'.Ο Παναθηναϊκός έτρεξε ένα 8-0 σερί σ' εκείνο το σημείο έχοντας βγάλει καλές άμυνες και το νέο δικό του προσπέρασμα με 62-65. Το επιμέρους σκορ έφτασε στο 13-2 για το 64-70.Ακολούθησε γκολ φάουλ του Μπέβερλι για το 66-70 ο οποίος ωστόσο αστόχησε στη βολή και ο Μουρ με επιθετικό ριμπάουντ κέρδισε φάουλ για 1/2 βολές στα 25'' (67-70).Έκτοτε δεν άλλαξαν τα πράγματα και ο Παναθηναϊκός έφτασε στην τελική επικράτηση.Τα δεκάλεπτα: 9-28, 27-43, 58-55, 69-74.