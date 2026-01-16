Βίντεο: Ο Έλληνας προπονητής της εθνικής πόλο της Τουρκίας κάνει το σταυρό του πριν από αγώνα
SPORTS
Κώστας Λούδης Τουρκία Εθνική Τουρκίας Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Πόλο

Ο Κώστας Λούδης οδήγησε την εθνική Τουρκίας στην μεγαλύτερη επιτυχία της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου

Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών της Τουρκίας έγραψε ιστορία στο Βελιγράδι.

Προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ενώ μέχρι πρότινος επιτυχία ήταν η συμμετοχή στην τελική φάση του τουρνουά.

Αρχιτέκτονας αυτής της επιτυχίας είναι ο Κώστας Λούδης. Ο Έλληνας προπονητής που για χρόνια διατέλεσε αρχηγός της Εθνικής ομάδας της Ελλάδας είναι μόλις ένα χρόνο στην Τουρκία αλλά έχει βάλει τις βάσεις για κάτι πολύ καλό.

Με τη νίκη επί της Σλοβακίας η Τουρκία συνεχίζει στην επόμενη φάση και το Σάββατο (19:00) θα παίξει με την Ελλάδα.

Όλοι στην ομάδα και στην ομοσπονδία της Τουρκίας πίνουν νερό στο όνομα του Κώστα Λούδη. Εκείνος πάντως έγινε viral στον χώρο του πόλο αφού έκανε τον σταυρό του πριν από αγώνα της Τουρκίας και τον έπιασε η κάμερα.

Ο Κώστας Λούδης έπαιξε με το εθνόσημο 4 φορές σε Ολυμπιακούς Αγώνες και είναι ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στην ιστορία του πόλο στη χώρα μας.


