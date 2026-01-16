Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Λούδης: Ο Έλληνας προπονητής της εθνικής πόλο της Τουρκίας που θα παίξει το Σάββατο κόντρα στην ομάδα που ήταν αρχηγός της
«Είναι ιδιαίτερο παιχνίδι γιατί παίζω κόντρα στη χώρα μου» είπε στο protothema.gr o Κώστας Λούδης για το ματς του Σαββάτου
Η Ελλάδα προκρίθηκε με άνεση (3χ3 νίκες) στην 2η φάση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο ανδρών του Βελιγραδίου και θα κυνηγήσει πλέον τον ένα βαθμό που χρειάζεται στο ματς με την Ιταλία για να βρεθεί στα ημιτελικά και να έχει δύο ευκαιρίες για μετάλλιο!
Η ομάδα του Θόδωρου Βλάχου είναι πλέον σε νέο όμιλο μαζί με Ιταλία, Τουρκία, Ρουμανία, Γεωργία και Κροατία και θα παίξει με Τουρκία, Ιταλία και Ρουμανία.
Το πρώτο της παιχνίδι στο νέο όμιλο είναι αυτό με την Τουρκία (17/1, 19:00). Πως τα φέρνει έτσι η μοίρα και στην Τουρκία είναι προπονητής μια από τις μεγαλύτερες μορφές του ελληνικού πόλο.
Ο Κώστας Λούδης. Ο πρώην διεθνής αμυντικός που υπήρξε και αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας είναι εδώ και ένα χρόνο στο τιμόνι της εθνικής Τουρκίας με στόχο να την βγάλει από την... αφάνεια.
Τα κατάφερε στην πρώτη διοργάνωση. Η Τουρκία που δεν έχει παράδοση στο πόλο κατάφερε να προκριθεί σε επόμενη φάση Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος όταν μέχρι πρότινος η συμμετοχή της σε τελική φάση ήταν επιτυχία.
Ο Κώστας Λούδης δούλεψε με πρόγραμμα και οδήγησε την Τουρκία σε μια σημαντική επιτυχία. Ο 55χρονος τεχνικός που δούλεψε σε πολλές ελληνικές ομάδες όπως ο Πανιώνιος, η Βουλιαγμένη, ο Παναθηναϊκός, το Περιστέρι, το Παλαιό Φάληρο συμμετείχε με το σκουφάκι της Εθνικής Ελλάδας 4 φορές σε Ολυμπιακούς Αγώνες (1992, 1996, 2000,2004).
Το 2004 μάλιστα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας ήταν ο αρχηγός της Ελλάδας. Το 2003 ήταν μέλος της ομάδας που πήρε την 4η θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα και κατέκτησε μετάλλια ως παίκτης με την Ελλάδα σε Μεσογειακούς Αγώνες.
Ο Κώστας Λούδης έχει ως έδρα την Κωνσταντινούπολη και από εκεί συντονίζει όλο το πρόγραμμα ανάπτυξης του πόλο στην Τουρκία.
Η μοίρα ήθελε να βρεθεί αντιμέτωπος με την Ελλάδα στην οποία είναι προπονητής ο παλιός του συμπαίκτης στον Ολυμπιακό ο Θοδωρής Βλάχος.
Οι Τούρκοι πίνουν νερό στο όνομα του Κώστα Λούδη αφού αλλάζει επίπεδο το άθλημα του πόλο στην χώρα τους. Για εκείνον το παιχνίδι με την Ελλάδα είναι πολύ ιδιαίτερο και ξέρει ποιος είναι το μεγάλο φαβορί για τη νίκη.
«Είναι ιδιαίτερο παιχνίδι γιατί παίζω κόντρα στη χώρα μου. Ήμουν μέλος της Εθνικής Ελλάδας και αρχηγός της. Η διαφορά των δύο ομάδων είναι τεράστια. Είναι ένα παιχνίδια για να αποκτήσουν τα παιδιά εμπειρίες. Για μένα η Ελλάδα είναι φαβορί για το χρυσό στο Βελιγράδι» είπε στο protothema.gr o Κώστας Λούδης.
