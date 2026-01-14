Σήμερα οι τέσσερις... τελικοί για την πρόκριση στους 4 του Κυπέλλου Ελλάδας: Πού θα δείτε ΑΕΚ-ΟΦΗ, Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός-Άρης

Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Οι αγώνες είναι νοκ άουτ - Αν δεν υπάρξει νικητής στο 90λεπτο, θα ακολουθήσει παράταση και αν χρειαστεί πέναλτι
Ημέρα Κυπέλλου Ελλάδος σήμερα με τις ομάδες της τετράδας της League Phase να υποδέχονται εκείνες που προκρίθηκαν μέσω των Play Offs με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, σε παιχνίδια με χαρακτήρα... τελικού, από τη στιγμή που είναι νοκ άουτ. Υπενθυμίζεται ότι σε αυτόν το γύρο εφόσον δεν υπάρχει νικητής στην κανονική διάρκεια η πρόκριση θα κριθεί στα πέναλτι.
Η «αυλαία» ανοίγει στις 15:00 ( Cosmote Sport 1HD), με την αναμέτρηση του Λεβαδειακού με την Κηφισιά στo «Λάμπρος Κατσώνης». Οι Βοιωτοί τερμάτισαν στη 2η θέση της βαθμολογίας, ενώ η ομάδα των Βορείων Προαστίων απέκλεισε στον ενδιάμεσο γύρο το Βόλο, στο Πανθεσσαλικό Στάδι
Στις 17:00 (Cosmote Sport 3HD) η ΑΕΚ στο πρώτο της παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια για το 2026 θα υποδεχτεί τον φιναλίστ του περσινού Κυπέλλου, ΟΦΗ. Ο Δικέφαλος βγήκε 3ος, ενώ οι Κρητικοί άφησαν εκτός τον Αστέρα AKTOR, τον οποίο νίκησαν στο Ηράκλειο με 2-0. Αξιοσημείωτο πως στην «ΟPAP Arena» θα δώσουν το παρών και Ομιλίτες.
To πρώτο εκ των δύο παιχνιδιών μεταξύ των «μεγάλων» θα γίνει στις 18:30 (Cosmote Sport 2HD). O κάτοχος του τροπαίου και πρώτος στη League Phase, Ολυμπιακός, θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος στα Play Offs απέκλεισε τον Ατρόμητο στα πέναλτι, στην Τούμπα, χάρη στην επέμβαση του Μοναστηρλή, στην τελευταία εκτέλεση (1-1 κ.δ., 5-4 πεν.).
Το πρόγραμμα των προημιτελικών θα κορυφωθεί στις 20:30 (Cosmote Sport 1HD). O 4oς της League Phase Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον Άρη, ο οποίος στο πρώτο του παιχνίδι για το 2026 απέκλεισε τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (2-0) Θυμίζουμε πως λόγω των εργασιών στον αγωνιστικό χώρο της Λεωφόρου το ματς θα γίνει στο ΟΑΚΑ.
15:00: Λεβαδειακός - Κηφισιά, Cosmote Sport 1HD
17:00: ΑΕΚ - ΟΦΗ, Cosmote Sport 3HD
18:30: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ, Cosmote Sport 2HD
20:30: Παναθηναϊκός - Άρης, Cosmote Sport 1HD
Το πρώτο ματς των ημιτελικών θα γίνει 3-4-5 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς 10-11-12 Φεβρουαρίου.Οι δεύτεροι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που προκρίθηκαν από τον 1ο και 2ο προημιτελικό αγώνα, στον οποίον συμμετείχαν η 1η και η 2η ομάδα του πίνακα κατάταξης της League Phase. Δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ. Από αυτόν τον γύρο σε ενδεχόμενο που δεν υπάρχει νικητής στην κανονική διάρκεια θα ακολουθήσει παράταση κι αν χρειαστεί πέναλτι, όπως θα ισχύει και στον τελικό.
Οι μεταδόσεις
Η πορεία μέχρι τον τελικό
1ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 1ος vs 8ος/9ος με τον νικητή του ζευγαριού 4ος vs 5ος/12ος: Ολυμπιακός/ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός/Άρης
2ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 2ος vs 7ος/10ος με τον νικητή του ζευγαριού 3ος vs 6ος/11ος: Λεβαδειακός/Κηφισιά - ΑΕΚ/ΟΦΗ
Οι ρεβάνς θα γίνουν στις έδρες των ζευγαριών που προκύπτουν από τον 1ο και τον 2ο της League Phase
Ο τελικός θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου 2026 και αν χρειαστεί θα υπάρξει παράταση και πέναλτι με γηπεδούχο την ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό
