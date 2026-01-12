«Ο Παναθηναϊκός κοντά σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Αντίνο, δίνει 10,2 εκατ. ευρώ για το 75%»
Αργεντινός ρεπόρτερ αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός ανέβασε την προσφορά του για τον Σαντίνο Αντίνοτο και πλησιάζει το deal

Ο Σαντίνο Αντίνο πλησιάσει στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με τον Χερμάν Γκαρθία Γκρόβα.

Ο Αργεντινός ρεπόρτερ ανέφερε ότι το τριφύλλι δίνει 10,2 εκατ. ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του Σαντίνο Αντίνο και είναι κοντά σε συμφωνία με την Γοδόι Κρουζ για την απόκτηση του 20χρονου εξτρέμ.

Ο ίδιος αναφέρει ότι η Γοδόι μπορεί να εισπράξει ακόμα 3,4 εκατ. ευρώ για το υπόλοιπο 25% εντός των επόμενων δύο ετών, αν ο παίκτης δεν πουληθεί από τον Παναθηναϊκό. Φυσικά τα ποσά που αναφέρονται μοιάζουν άκρως υπερβολικά...

Αναλυτικά το ποστάρισμα του Γκρόβα: «Ο Παναθηναϊκός αύξησε την προσφορά του για τον Σαντίνο Αντίνο.

10,2 εκατ. ευρώ για το 75% των οικονομικών δικαιωμάτων.

Επιπλέον, η Γοδόι Κρους μπορεί να λάβει 3,4 εκατ. ευρώ για το 25%, σε περίπτωση που οι Έλληνες δεν πουλήσουν τον παίκτη μέσα σε δύο χρόνια.

Η συμφωνία είναι κοντά στο να ολοκληρωθεί».

