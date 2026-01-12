Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
«Ο Παναθηναϊκός κοντά σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Αντίνο, δίνει 10,2 εκατ. ευρώ για το 75%»
Αργεντινός ρεπόρτερ αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός ανέβασε την προσφορά του για τον Σαντίνο Αντίνοτο και πλησιάζει το deal
Ο Σαντίνο Αντίνο πλησιάσει στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με τον Χερμάν Γκαρθία Γκρόβα.
Ο Αργεντινός ρεπόρτερ ανέφερε ότι το τριφύλλι δίνει 10,2 εκατ. ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του Σαντίνο Αντίνο και είναι κοντά σε συμφωνία με την Γοδόι Κρουζ για την απόκτηση του 20χρονου εξτρέμ.
Ο ίδιος αναφέρει ότι η Γοδόι μπορεί να εισπράξει ακόμα 3,4 εκατ. ευρώ για το υπόλοιπο 25% εντός των επόμενων δύο ετών, αν ο παίκτης δεν πουληθεί από τον Παναθηναϊκό. Φυσικά τα ποσά που αναφέρονται μοιάζουν άκρως υπερβολικά...
Αναλυτικά το ποστάρισμα του Γκρόβα: «Ο Παναθηναϊκός αύξησε την προσφορά του για τον Σαντίνο Αντίνο.
10,2 εκατ. ευρώ για το 75% των οικονομικών δικαιωμάτων.
Επιπλέον, η Γοδόι Κρους μπορεί να λάβει 3,4 εκατ. ευρώ για το 25%, σε περίπτωση που οι Έλληνες δεν πουλήσουν τον παίκτη μέσα σε δύο χρόνια.
Η συμφωνία είναι κοντά στο να ολοκληρωθεί».
Πηγή:www.gazzetta.gr
🚨{EXCLUSIVO} #Panathinaikos SUBIÓ LA OFERTA por Santino Andino.— Germán García Grova (@GerGarciaGrova) January 12, 2026
📌€10.2M por el 75% de los derechos económicos.
📍Además, #GodoyCruz podría recibir €3.4M por el 25% en caso que los 🇬🇷 no vendan al jugador en dos años.
👉🏾La operación está CERCA de cerrarse. pic.twitter.com/DkCFoLPLkB
