Πετρέλαιο: Φρένο στο ράλι με βουτιά άνω του 2% παρά το θρίλερ στο Ορμούζ - Τι φοβάται τώρα η αγορά
Πετρέλαιο: Φρένο στο ράλι με βουτιά άνω του 2% παρά το θρίλερ στο Ορμούζ - Τι φοβάται τώρα η αγορά
Στα 87,07 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε το Brent, καθώς η IEA προβλέπει μεγαλύτερη πτώση της ζήτησης πετρελαίου, εν μέσω υψηλών τιμών καυσίμων και συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στα Στενά του Ορμούζ
Με απώλειες άνω του 2% έκλεισαν οι τιμές του αργού πετρελαίου την Πέμπτη, βάζοντας φρένο στο ανοδικό σερί των τελευταίων ημερών, καθώς οι επενδυτές έστρεψαν την προσοχή τους στις ενδείξεις εξασθένησης της παγκόσμιας ζήτησης και στη μεγάλη αύξηση των αποθεμάτων αργού στις ΗΠΑ.
Οι απώλειες περιορίστηκαν προς το τέλος της συνεδρίασης, αφού νωρίτερα είχαν ξεπεράσει το 3,5%, μετά τις αναφορές ότι οι Χούθι της Υεμένης έπληξαν με drones διυλιστήριο της Saudi Aramco, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές της προσφοράς σε μια ήδη «σφιχτή» παγκόσμια αγορά.
Τα συμβόλαια του Brent υποχώρησαν κατά 1,91 δολάρια ή 2,15%, στα 87,07 δολάρια το βαρέλι, τερματίζοντας ένα ανοδικό σερί έξι συνεδριάσεων. Το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) έχασε 2,02 δολάρια ή 2,4%, κλείνοντας στα 81,25 δολάρια, έπειτα από πέντε συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις.
Τα αποθέματα αυξήθηκαν κατά 17,4 εκατ. βαρέλια, στα 424,4 εκατ. βαρέλια, την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 7 Αυγούστου, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό τους από τις 5 Ιουνίου.
Την ίδια στιγμή, οι προβλέψεις για τη διεθνή ζήτηση γίνονται πιο απαισιόδοξες. Ο OPEC υποβάθμισε την πρόβλεψή του για την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου το 2026 στα 580.000 βαρέλια ημερησίως.
Ακόμη πιο αρνητική είναι η εικόνα από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), ο οποίος προβλέπει πλέον συρρίκνωση της κατανάλωσης κατά 1,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως φέτος, έναντι πτώσης 1 εκατ. βαρελιών ημερησίως που ανέμενε μόλις τον προηγούμενο μήνα.
Σύμφωνα με την IEA, οι υψηλότερες τιμές και οι περιορισμοί στην προσφορά εξαιτίας του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν πλήττουν τη ζήτηση.
Η είδηση της επίθεσης οδήγησε τα περιθώρια διύλισης του ντίζελ σε ιστορικό υψηλό. Σύμφωνα με τη Saudi Aramco, το διυλιστήριο της Τζιζάν διαθέτει δυναμικότητα παραγωγής 250.000 βαρελιών ημερησίως ντίζελ εξαιρετικά χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο.
Στρατιωτική πηγή των Χούθι υποστήριξε ότι η επίθεση αποτέλεσε απάντηση σε αυτό που η οργάνωση χαρακτηρίζει παραβιάσεις του εναέριου χώρου και της κυριαρχίας της Υεμένης από τη Σαουδική Αραβία στις επαρχίες Σαάντα και Χάτζα. Η Σαουδική Αραβία δεν σχολίασε άμεσα τις αναφορές.
Η μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ
Οι απώλειες περιορίστηκαν προς το τέλος της συνεδρίασης, αφού νωρίτερα είχαν ξεπεράσει το 3,5%, μετά τις αναφορές ότι οι Χούθι της Υεμένης έπληξαν με drones διυλιστήριο της Saudi Aramco, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές της προσφοράς σε μια ήδη «σφιχτή» παγκόσμια αγορά.
Τα συμβόλαια του Brent υποχώρησαν κατά 1,91 δολάρια ή 2,15%, στα 87,07 δολάρια το βαρέλι, τερματίζοντας ένα ανοδικό σερί έξι συνεδριάσεων. Το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) έχασε 2,02 δολάρια ή 2,4%, κλείνοντας στα 81,25 δολάρια, έπειτα από πέντε συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις.
Άλμα 17,4 εκατ. βαρελιών στα αποθέματα των ΗΠΑΣτο επίκεντρο της αγοράς βρέθηκαν τα στοιχεία της αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας (EIA), τα οποία έδειξαν ότι τα εμπορικά αποθέματα αργού στις ΗΠΑ κατέγραψαν τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση από τον Ιανουάριο του 2023, καθώς οι εξαγωγές υποχώρησαν.
Τα αποθέματα αυξήθηκαν κατά 17,4 εκατ. βαρέλια, στα 424,4 εκατ. βαρέλια, την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 7 Αυγούστου, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό τους από τις 5 Ιουνίου.
Την ίδια στιγμή, οι προβλέψεις για τη διεθνή ζήτηση γίνονται πιο απαισιόδοξες. Ο OPEC υποβάθμισε την πρόβλεψή του για την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου το 2026 στα 580.000 βαρέλια ημερησίως.
Ακόμη πιο αρνητική είναι η εικόνα από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), ο οποίος προβλέπει πλέον συρρίκνωση της κατανάλωσης κατά 1,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως φέτος, έναντι πτώσης 1 εκατ. βαρελιών ημερησίως που ανέμενε μόλις τον προηγούμενο μήνα.
Σύμφωνα με την IEA, οι υψηλότερες τιμές και οι περιορισμοί στην προσφορά εξαιτίας του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν πλήττουν τη ζήτηση.
Οι Χούθι και το χτύπημα στη Σαουδική ΑραβίαΤην πτώση των τιμών περιόρισαν οι νέες ανησυχίες από τη Μέση Ανατολή. Το πρακτορείο Saba, που ελέγχεται από τους Χούθι στην Υεμένη, μετέδωσε ότι η οργάνωση επιτέθηκε με δύο drones σε διυλιστήριο της Aramco στην Τζιζάν της Σαουδικής Αραβίας.
Η είδηση της επίθεσης οδήγησε τα περιθώρια διύλισης του ντίζελ σε ιστορικό υψηλό. Σύμφωνα με τη Saudi Aramco, το διυλιστήριο της Τζιζάν διαθέτει δυναμικότητα παραγωγής 250.000 βαρελιών ημερησίως ντίζελ εξαιρετικά χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο.
Στρατιωτική πηγή των Χούθι υποστήριξε ότι η επίθεση αποτέλεσε απάντηση σε αυτό που η οργάνωση χαρακτηρίζει παραβιάσεις του εναέριου χώρου και της κυριαρχίας της Υεμένης από τη Σαουδική Αραβία στις επαρχίες Σαάντα και Χάτζα. Η Σαουδική Αραβία δεν σχολίασε άμεσα τις αναφορές.
Η μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ
Οι διαταραχές στην προσφορά από τη Μέση Ανατολή και τη Μαύρη Θάλασσα εξακολουθούν πάντως να παρέχουν στήριξη στις τιμές, την ώρα που ΗΠΑ και Ιράν προβάλλουν αντικρουόμενους ισχυρισμούς για το ποιος ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ.
Πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου περνούσε από το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα.
Ο νεοδιορισθείς επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Basij του Ιράν δήλωσε την Πέμπτη ότι τα Στενά βρίσκονται «υπό τον έλεγχο και τη διαχείριση του Ιράν». Η τοποθέτηση ήρθε μία ημέρα αφότου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν «πλήρη έλεγχο» του Ορμούζ.
Παράλληλα, Τεχεράνη και Ουάσιγκτον παραμένουν σε αδιέξοδο στις προσπάθειες επίτευξης μόνιμης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στον Κόλπο. Σύμφωνα με ανώτερη ιρανική πηγή, δεν έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες για την αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί τον Ιούνιο και τον καθορισμό χρονοδιαγράμματος εφαρμογής της.
Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε επίσης την Πέμπτη ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να διατηρήσει τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών για όσο διάστημα χρειαστεί.
Οι διελεύσεις πλοίων, εξαιρουμένων των containerships, περιορίστηκαν σε μόλις πέντε την Τετάρτη, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων.
Πριν από τον πόλεμο, 125 έως 140 πλοία περνούσαν καθημερινά από το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα.
«Οι αντικρουόμενες πληροφορίες εξακολουθούν να καθορίζουν το αφήγημα σχετικά με το ποιος ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ και πόσα πλοία καταφέρνουν πραγματικά να περάσουν», δήλωσε ο Τιμ Σνάιντερ, επικεφαλής οικονομολόγος της Matador Economics.
Στη ρωσική πόλη Ορσκ, διυλιστήριο που επλήγη από ουκρανικό drone πριν από δύο ημέρες αναγκάστηκε να διακόψει τη λειτουργία του, ενώ οι επισκευές ενδέχεται να διαρκέσουν έως και έξι μήνες, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη.
Πηγή: www.newmoney.gr
Πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου περνούσε από το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα.
Ο νεοδιορισθείς επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Basij του Ιράν δήλωσε την Πέμπτη ότι τα Στενά βρίσκονται «υπό τον έλεγχο και τη διαχείριση του Ιράν». Η τοποθέτηση ήρθε μία ημέρα αφότου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν «πλήρη έλεγχο» του Ορμούζ.
Παράλληλα, Τεχεράνη και Ουάσιγκτον παραμένουν σε αδιέξοδο στις προσπάθειες επίτευξης μόνιμης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στον Κόλπο. Σύμφωνα με ανώτερη ιρανική πηγή, δεν έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες για την αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί τον Ιούνιο και τον καθορισμό χρονοδιαγράμματος εφαρμογής της.
Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε επίσης την Πέμπτη ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να διατηρήσει τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών για όσο διάστημα χρειαστεί.
Μόλις πέντε διελεύσεις πλοίωνΟι traders επιχειρούν παράλληλα να αποτιμήσουν το πραγματικό μέγεθος των διαταραχών στις μεταφορές. Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε ότι περίπου 9 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως διακινούνται μέσω των Στενών, ωστόσο τα στοιχεία για την κίνηση των πλοίων δείχνουν διαφορετική εικόνα.
Οι διελεύσεις πλοίων, εξαιρουμένων των containerships, περιορίστηκαν σε μόλις πέντε την Τετάρτη, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων.
Πριν από τον πόλεμο, 125 έως 140 πλοία περνούσαν καθημερινά από το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα.
«Οι αντικρουόμενες πληροφορίες εξακολουθούν να καθορίζουν το αφήγημα σχετικά με το ποιος ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ και πόσα πλοία καταφέρνουν πραγματικά να περάσουν», δήλωσε ο Τιμ Σνάιντερ, επικεφαλής οικονομολόγος της Matador Economics.
Νέες πιέσεις και από τη ΡωσίαΣτη στενότητα της αγοράς προστίθενται οι εξελίξεις στη Ρωσία. Οι ρωσικές θαλάσσιες εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων μειώθηκαν απότομα τον Ιούλιο, καθώς ουκρανικές επιθέσεις με drones προκάλεσαν μη προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης σε βασικά διυλιστήρια της χώρας.
Στη ρωσική πόλη Ορσκ, διυλιστήριο που επλήγη από ουκρανικό drone πριν από δύο ημέρες αναγκάστηκε να διακόψει τη λειτουργία του, ενώ οι επισκευές ενδέχεται να διαρκέσουν έως και έξι μήνες, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη.
Πηγή: www.newmoney.gr
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