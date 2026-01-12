Αμβούργο: «Επίθεση» κατά του πρώην αθλητικού διευθυντή για μη συνεργασία σε έρευνα περί σεξουαλικής παρενόχλησης

Η γερμανική ομάδα κατηγόρησε τον πρώην αθλητικό της διευθυντή, Στέφαν Κουντς, ότι δεν συνεργάστηκε με εσωτερική έρευνα σχετικά με καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση από γυναίκες εργαζόμενες στον σύλλογο της Bundesliga, κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά





Ο σύλλογος είχε ανακοινώσει αρχικά την αποχώρηση του Κουντς στις 2 Ιανουαρίου, με σχετική ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι ο πρώην διεθνής Γερμανός είχε ζητήσει τη λύση του συμβολαίου του μετά τα Χριστούγεννα, επικαλούμενος οικογενειακούς λόγους.







Ο Κουντς, πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Τουρκίας και της Εθνικής Ελπίδων της Γερμανίας, είχε προσληφθεί από την Αμβούργο το 2024 και αρνήθηκε με έντονο τρόπο τις κατηγορίες μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.



«Έχω δεχθεί πολλές ερωτήσεις σχετικά με τα πρόσφατα δημοσιεύματα για το πρόσωπό μου», έγραψε το βράδυ της Κυριακής. «Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να πω ότι αυτές οι κατηγορίες με πλήττουν βαθιά. Είναι ξεκάθαρο: απορρίπτω κατηγορηματικά αυτές τις κατηγορίες!»



Και πρόσθεσε:

Όμως το πρωί της Δευτέρας το Αμβούργο εξέδωσε εκτενή ανακοίνωση, στην οποία χαρακτήρισε τις καταγγελίες «αξιόπιστες» και υποστήριξε ότι ο Κουντς συμφώνησε στη λύση του συμβολαίου του γνωρίζοντας πλήρως τις κατηγορίες εις βάρος του, ενώ παράλληλα αρνήθηκε να συμμετάσχει στη διερεύνησή τους.







«Τον Δεκέμβριο του 2025», αναφέρει η ανακοίνωση, «καταγγελίες για σοβαρή ανάρμοστη συμπεριφορά του Στέφαν Κουντς τέθηκαν υπόψη του εποπτικού συμβουλίου της HSV Fussballmanagement AG. Σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του, το εποπτικό συμβούλιο, με τη στήριξη εξειδικευμένων εξωτερικών νομικών, ξεκίνησε άμεσα έρευνα για τα περιστατικά μόλις ενημερώθηκε για τις καταγγελίες.



Ύστερα από προσεκτική εξέταση και τη διαπίστωση ότι οι καταγγελίες ήταν αξιόπιστες. Κατόπιν ρητού αιτήματος των εμπλεκόμενων προσώπων, η προστασία των καταγγελλουσών αποτέλεσε –και εξακολουθεί να αποτελεί– την ύψιστη προτεραιότητα στη διαδικασία αυτή.



Παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις, ο κ. Κουντς αρνήθηκε ρητά να τοποθετηθεί ενώπιον του εποπτικού συμβουλίου. Υπό αυτό το πρίσμα, οι ισχυρισμοί περί “εκστρατείας σπίλωσης” εις βάρος του Στέφαν Κουντς είναι σαφώς αβάσιμοι και παραπλανητικοί».

