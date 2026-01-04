Άλωσε το Ρέντη ο ΠΑΟΚ 3-2 σετ τον Ολυμπιακό, βίντεο

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ούρος Κοβάσεβιτς που σημείωσε 28 πόντους και εκτελεστή τον Φερνάντο Ερνάντεζ (23π.) ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ολυμπιακό ΟΝΕΧ με 3-2 σετ στο μεγάλο ντέρμπι της 9ης και τελευταίας αγωνιστικής του Α γύρου της Volley League και έμεινε μόνος στην 3η θέση με 18 βαθμούς, έναντι 17 βαθμούς του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ που υποχώρησε στην 4η θέση.

Ένα μήνα μετά την επικράτηση του Ολυμπιακού επί του ΠΑΟΚ με 3-1 σετ στον τελικό του Λιγκ Καπ, ο ΠΑΟΚ έδωσε την απάντηση του. Είναι η τρίτη συνεχόμενη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ με 3-2 σετ σε αγώνες πρωταθλήματος και αποδεικνύει πως ο Δικεφάλος δικαίως θα είναι από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της διεκδίκησης του τίτλου.





Ο αγώνας ήταν εξαιρετικός, είχε πολλές εναλλαγές στο σκορ και νίκησε η ομάδα που είχε πιο αποτελεσματικό σερβίς, μεγαλύτερη αντοχή και έναν εκπληκτικό ηγέτη όπως ο Κοβάσεβιτς ο οποίος μάλιστα πήρε και τους δύο καθοριστικούς τελευταίους πόντους του 5ου σετ και δικαίως αναδείχτηκε MVP του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός άρεσε για δύο σετ, αλλά μετά το 2-1 έχασε το ρυθμό του στο σερβίς, πιέστηκε στην υποδοχή και η φθορά οδήγησε στην 4η ήττα σε 9 αγώνες στον Α γύρο. Πρώτοι σκόρερ ήταν ο Ατανασίγιεβιτς και ο Φρομ με 28 και 21 πόντους αντίστοιχα.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε πιο δυνατά στον αγώνα και μετά το 8-8 του 1ου σετ έκανε σερί 3-0 από επιθέσεις Κοκκινάκη, Τζέντρικ και άσσο του Ερνάντεζ. Αργότερα ο Κόλεφ έκανε μπλοκ για το 10-14 και ο Κοβάσεβιτς με κόντρα επίθεση το 10-15. Ο Δικέφαλος είχε εύκολο σκοράρισμα και παρότι ο Ολυμπιακός βρήκε τον εύκολο πόντο με τον άσσο του Λινάρδου και την κόντρα επίθεση του Ατανασίγιεβιτς για το 19-21. Μετά από εκατέρωθεν χαμένα σερβίς έτρεξε το σκορ και ο Κόλεφ με άσσο έκανε το 22-25 για το 0-1.

Στο 2ο σετ ο ΠΑΟΚ πήρε γρήγορο προβάδισμα με τους πόντους του Τζέντρικ και του Ερνάντεζ (άσσο) για το 0-2 αλλά ο Ολυμπιακός σταδιακά ανέβασε την πίεση του στο σερβίς και τα ποσοστά σε υποδοχή και άμυνα. Ο Πιτακούδης και ο Ατανασίγιεβιτς μαζί με το σερβίς του Πέρριν που πήρε και άσσο έφεραν σερι 4-0 για το 12-10. Ο Ατανασίγιεβιτς έκανε το 16-14 και ο ΠΑΟΚ απάντησε με τους Κοβάσεβιτς, Κοκκινάκη και τον άσσο του Ερνάντεζ για το 16-17. Η δύσκολη επίθεση του Ατανασίγιεβιτς και το μπλοκ του Φρομ έκαναν το 21-19 Ο Κοβάσεβιτς έχασε κρίσιμη επίθεση (23-20) και το σετ τελείωσε με την επίθεση του Φρομ και το λάθος σερβίς του Κόλεφ μετά από πόντο του Ερνάντεζ για το 25-22 για το 1-1 σετ.

Οι δύο βασικοί ακραίοι του Ολυμπιακού Φρομ και Πέρριν έκαναν τη διαφορά στο 3ο σετ. Με σταθεροποιημένη υποδοχή και πιο αποτελεσματική κόντρα επίθεση με τον Ατανασίγιεβιτς ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ είχε πιο εύκολα τον πόντο. Έτσι μετά το 3-4 του 3ου σετ, προσπέρασε τον ΠΑΟΚ αρχικά με σερί 3-0 (με δύο άσσους του Φρομ) για το 12-8. Ο ΠΑΟΚ μείωσε 12-11 με τον εξαιρετικό Κοβάσεβιτς και το μπλοκ του Κόλεφ αλλά ο Ολυμπιακός απάντησε με τον Ατανασίγιεβιτς και το μπλοκ του Λινάρδου στον Τζέντρικ για το 17-14. Περιορίζοντας τα λάθη του στο ελάχιστο και με τους Ατανασίγιεβιτς, Λινάρδο να δίνουν καθοριστικούς πόντους ο Ολυμπιακός κράτησε το +4 (21-17) το οποίο κράτησε μέχρι και το τέλος του σετ ύστερα και από δύο τελειώματα του Ατανασίεγιεβιτς που έκανε το 25-21 για το 2-1 σετ.

Ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση στο 4ο σετ κυρίως διότι περιόρισε τα λάθη του σε επίθεση και σερβίς και με ηγέτη τον Κοβάσεβιτς έγραφε πιο άνετα στο σκορ. Με τον Ερνάντεζ και τον Τζέντρικ να κάνουν το 1-4 ο Δικέφαλος μπήκε από την αρχή στη θέση του οδηγού. Παρότι ο Ολυμπιακός μείωσε πρόσκαιρα με τον Ατανασίγιεβιτς 5-7, το σερβίς του Κοβάσεβιτς έφερε έναν άσσο και άλλους 3 έμεσους πόντους από Κοκκινάκη, Τζέντρικ για σερί 0-4 για το 5-11. Η διαφορά συντηρήθηκε σε όλο το σετ καθώς ο Ολυμπιακός ουδέποτε αντέδρασε οργανωμένα για ανατροπή του σκορ και «συμφιλιώθηκε» με την ιδέα του 5ου σετ όταν ο Ερνάντεζ και ο Κοβάσεβιτς διατήρησαν τη διαφορά στο -6 (16-22). Με χαμένα σερβίς και εύστοχο μόνο τον Κοβάσεβιτς έγινε το 20-25 και το 2-2 σετ.

Mε κεκτημένη ταχύτητα από το 4ο σετ και τον Ερνάντεζ να πιάνει εκπληκτικό σερί στο σερβίς ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε το τάι μπρέικ με σημαντικό προβάδισμα 0-4 που έμελλε να το κρατήσει μέχρι το τέλος. Ο Ολυμπιακός πίεσε στο -3 (7-10) αλλά ο Κοβάσεβιτς ήταν σε μεγάλη μέρα και με πάιπ από το «6» διατήρησε το σκορ στο -4 (7-11). Ο Ατανασίγιεβιτς μείωσε σε 8-11. Ο Πιτακούδης με μπλοκ μείωσε σε 9-11 αλλά ο Τζέντρικ έδωσε και πάλι αέρα στον ΠΑΟΚ με -3 (9-12). Ο Φρομ με μπλοκ άουτ έκανε το 10-12. Εκεί η φάση του αγώνα με τον Ερνάντεζ να καρφώνει, οι διαιτητές να δίνουν «μέσα» αλλά στο τσάλεντζ ήταν «άουτ» και το σκορ έγινε 11-12. Το χαμένο σερβίς του Πιτακούδη έκανε το 11-13 και ο Ατανασίγιεβιτς μείωσε σε 12-13. Ο Κοβάσεβιτς τελείωσε καθοριστική φάση για το 12-14 και ο αγώνας τελείωσε με μπλοκ των Κοβάσεβιτς, Κόλεφ στον Ατανασίεγιεβιτς για το 12-15 και το 2-3.

Διαιτητές: Βασιλειάδης, Κουτσούλας, Παρατηρητής διαιτησίας: Ράπτης, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Επόπτες: Τομαράς, Νικολάου, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 11-16, 18-21, 22-25

2ο σετ: 6-8, 16-14, 21-19, 25-22

3ο σετ: 8-6, 16-14, 21-18, 25-21

4ο σετ: 5-8, 11-16, 15-21, 20-25

5ο σετ: 2-5, 6-10, 9-12, 12-15



*Οι πόντοι του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ προήλθαν από 6 άσσους, 59 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων και του ΠΑΟΚ προήλθαν από 8 άσσους, 65 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 2-3 (22-25, 25-22, 25-21, 20-25, 12-15) σε 133'

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ 21 (17/27 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 23% υπ. - 15% άριστες), Πιτακούδης 6 (4/12 επ., 2 μπλοκ), Πέριν 13 (8/23 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ, 48% υπ. - 29% άριστες), Ατανασίγιεβιτς 28 (26/41 επ., 2 μπλοκ), Καβάνα 1 (1/2 επ.), Λινάρδος 8 (3/9 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ, 35% υπ. - 31% άριστες), Χασμπάλα, Καπετανίδης, Κουμεντάκης, Ζουπάνι, Δαλακούρας.

Π.Α.Ο.Κ. (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 7 (5/14 επ., 2 μπλοκ), Κοκκινάκης 11 (11/24 επ., 40% υπ. - 33% άριστες), Κόλεφ 11 (5/8 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), Γαλιώτος 1 (1 άσσος), Ερνάντεζ 23 (18/32 επ., 5 άσσοι), Κοβάσεβιτς 28 (26/45 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 56% υπ. - 44% άριστες) / Μιχελάκης (λ, 69% υπ. - 56% άριστες), Μούχλιας.

MVP ο Ούρος Κοβάσεβιτς

Ο Σέρβος ακραίος του ΠΑΟΚ Ούρος Κοβάσεβιτς αναδείχτηκε MVP στον αγώνα με τον Ολυμπιακό ΟΝΕΧ. Την απονομή έκανε ο παρατηρητής αγώνα Θέμης Καλπακτσόγλου.

Ο MVP της αναμέτρησης και ακραίος του ΠΑΟΚ Ούρος Κοβάσεβιτς τόνισε: «Ήταν σπουδαίος αγώνας. Παίξαμε απέναντι στην καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και μάλιστα στην έδρα της. Για εμάς αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δώσαμε το 100% και συγχαίρω την ομάδα μου. Είμαστε χαρούμενοι γι’ αυτό το αποτέλεσμα».

Ο προπονητής του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ Αντώνης Βουρδέρης δήλωσε: «Ήταν ένα δύσκολο και κουραστικό παιχνίδι. Ειδικά μετά από διακοπή δεν είναι εύκολο. Δεν μου άρεσε το στοιχείο του σερβίς–υποδοχής. Στην έδρα μας έπρεπε να είχαμε εμείς το σερβίς του ΠΑΟΚ και εκείνος το δικό μας. Η υποδοχή του ΠΑΟΚ ήταν εξαιρετική σήμερα και αυτό ήταν το κλειδί του αγώνα».

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Βαλάντης Μαμάης ανέφερε: «Θέλαμε τη νίκη. Κάναμε και με τον Παναθηναϊκό μια μεγάλη νίκη πριν τις γιορτές. Θέλαμε να είμαστε έτοιμοι μετά τις γιορτές και να δείξουμε καλό πρόσωπο. Τα καταφέραμε. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για το επίπεδο του βόλεϊ και μπράβο στους παίκτες μου για την εμφάνιση».



