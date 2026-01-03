Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Σάκκαρη και Τσιτσιπάς είδαν το Περθ από ψηλά: Ανέβηκαν στην οροφή του Ozone Optus Stadium και ανέμισαν την ελληνική σημαία, βίντεο
«Πέρσι δεν θα το τολμούσα, όμως είναι ο νέος χρόνος και είμαι μια νέα βερσιόν του εαυτού μου. Ξεπερνώ τους φόβους μου» είπε η Μαρία Σάκκαρη
Η Μαρία Σάκκαρη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς «καθάρισαν» την Ιαπωνία και το Σάββατο μαζί με τα άλλα μέλη της ελληνικής αποστολής έζησαν μια μοναδική εμπειρία στο Περθ.
Εκμεταλλεύτηκαν το ρεπό τους και ανέβηκαν στην κορυφή Ozone Optus Stadium. Το συγκεκριμένο στάδιο στο Περθ προσφέρει πολλά πακέτα στους τολμηρούς που θ' ανέβουν στην οροφή και στα 42 μέτρα.
À Perth, @steftsitsipas, @mariasakkari et la Team Grèce se sont bien amusés sur le toit de l'Ozone Optus Stadium.— So Tennis (@sotennis1) January 3, 2026
📸Tennis Australia pic.twitter.com/OySkeCljQE
Η Μαρία Σάκκαρη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβηκαν στην κορυφή και ανέμισαν την ελληνική σημαία.
«Είχα δει την Optus Arena μόνο από έξω, τώρα είμαι στην κορυφή της και μπορώ να απολαύσω την εκπληκτική θέα. Ήταν τρομακτικά! Δεν είναι κάτι που κάνω πολύ συχνά! Μου αρέσει η αδρεναλίνη και να δοκιμάζω νέα πράγματα, αλλά ήταν δύσκολα εκεί πάνω» είπε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
Stefanos Tsitsipas , Maria Sakkari & Team Greece walk the edge on the roof of the Ozone Optus Stadium in Perth, Australia— TennisHYPEMedia (@TennisHypeMedia) January 3, 2026
During United Cup Tennis - January 2 to 11, 2026 #Stef #Greek #Greeks #ATP #WTA
Thanks to SoTennis on youtube, for the video pic.twitter.com/MrN36yjJQj
Από την πλευρά της η Μαρία Σάκκαρη σημείωσε: «Ήμουν αρκετά γενναία για να πάω στην άκρη. Ήταν ωραία, δεν ήταν καθόλου άσχημα, πίστευα ότι θα ήταν χειρότερα. Πέρσι δεν θα το τολμούσα, όμως είναι ο νέος χρόνος και είμαι μια νέα βερσιόν του εαυτού μου. Ξεπερνώ τους φόβους μου».
