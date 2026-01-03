Σάκκαρη και Τσιτσιπάς είδαν το Περθ από ψηλά: Ανέβηκαν στην οροφή του Ozone Optus Stadium και ανέμισαν την ελληνική σημαία, βίντεο

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

SPORTS
Στέφανος Τσιτσιπάς Μαρία Σάκκαρη Περθ

«Πέρσι δεν θα το τολμούσα, όμως είναι ο νέος χρόνος και είμαι μια νέα βερσιόν του εαυτού μου. Ξεπερνώ τους φόβους μου» είπε η Μαρία Σάκκαρη 

Η Ελλάδα επικράτησε 3-0 της Ιαπωνίας στο πρώτο της παιχνίδι στο United Cup και επιστρέφει ξανά στη δράση την Δευτέρα κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία. 

Η Μαρία Σάκκαρη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς «καθάρισαν» την Ιαπωνία και το Σάββατο μαζί με τα άλλα μέλη της ελληνικής αποστολής έζησαν μια μοναδική εμπειρία στο Περθ

Εκμεταλλεύτηκαν το ρεπό τους και ανέβηκαν στην κορυφή Ozone Optus Stadium. Το συγκεκριμένο στάδιο στο Περθ προσφέρει πολλά πακέτα στους τολμηρούς που θ' ανέβουν στην οροφή και στα 42 μέτρα. 

Η Μαρία Σάκκαρη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβηκαν στην κορυφή και ανέμισαν την ελληνική σημαία. 

«Είχα δει την Optus Arena μόνο από έξω, τώρα είμαι στην κορυφή της και μπορώ να απολαύσω την εκπληκτική θέα. Ήταν τρομακτικά! Δεν είναι κάτι που κάνω πολύ συχνά! Μου αρέσει η αδρεναλίνη και να δοκιμάζω νέα πράγματα, αλλά ήταν δύσκολα εκεί πάνω» είπε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. 




Από την πλευρά της η Μαρία Σάκκαρη σημείωσε: «Ήμουν αρκετά γενναία για να πάω στην άκρη. Ήταν ωραία, δεν ήταν καθόλου άσχημα, πίστευα ότι θα ήταν χειρότερα. Πέρσι δεν θα το τολμούσα, όμως είναι ο νέος χρόνος και είμαι μια νέα βερσιόν του εαυτού μου. Ξεπερνώ τους φόβους μου». 

Stefanos Tsitsipas and Team Greece on the roof on the Ozone Optus Stadium

