Τρομερός Γιάννης υπέγραψε τη νίκη των Μπακς κόντρα στους Χόρνετς με 30 πόντους σε λιγότερα από 30 λεπτά

Οι Μπακς τα βρήκαν σκούρα, η Σάρλοτ τους έβαλε στα... σχοινιά, όμως στο τέλος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάρφωσε για τη νίκη της ομάδας του (122-121) και έβαλε τέλος στο θρίλερ