Σάκκαρη: Ήταν δύσκολη η περσινή σεζόν αλλά έχω απόλυτη πίστη στον εαυτό μου

Μαρία Σάκκαρη κάνει σε λίγες ώρες πρεμιέρα στη σεζόν αντιμετωπίζοντας την Ναόμι Οσάκα.Η Ελλάδα συμμετέχει στο United Cup και είναι στον ίδιο όμιλο με την Ιαπωνία και τη Μεγάλη Βρετανία. Με την Ιαπωνία θα παίξει την Παρασκευή (11:00) και με τη Μεγάλη Βρετανία τη Δευτέρα (11:00).Η Μαρία Σάκκαρη θ' ανοίξει το πρόγραμμα του αγώνα της Ελλάδας με την Ιαπωνία με τον αγώνα της κόντρα στην Ναόμι Οσάκα ενώ θα ακολουθήσει το παιχνίδι του Τσιτσιπά με τον Μοτσιζούκι και το διπλό στο οποίο Σάκκαρη και Τσιτσιπάς θα κοντραριστούν με Οσάκα και Μοτσιζούκι.Τα παιχνίδια θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ2.Η Μαρία Σάκκαρη μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για τη νέα σεζόν και εξέφρασε την αισιοδοξία για την πορεία της αλλά και την πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά.

«Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη για εμάς. Νιώθω ότι ο Στέφανος είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Αξίζει να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τον Σίνερ και τον Αλκαράθ. Τώρα που είναι υγιής, έχει μια εξαιρετική ευκαιρία να επιστρέψει. Έχω απόλυτη πίστη σε αυτόν. Ταυτόχρονα, έχω απόλυτη πίστη και στον εαυτό μου. Δεν θα είναι εύκολο. Θα είναι πολύ δύσκολο, γιατί το επίπεδο είναι πολύ υψηλό. Αλλά όπως είπα στην αρχή, πιστεύω πάρα πολύ και στους δύο μας».



Για την χρονιά που έφυγε είπε: «Ήταν μια πολύ, πάρα πολύ δύσκολη σεζόν πέρσι. Δεν θα πω ψέματα. Δεν ήταν εύκολο να τη διαχειριστώ, αλλά ταυτόχρονα νιώθω ότι έμαθα πολλά. Είχα λίγο χρόνο να ανακάμψω και να σκεφτώ τι θέλω να βελτιώσω για τη φετινή σεζόν. Είχα πέντε εβδομάδες πολύ καλών προπονήσεων και τον χρόνο να δουλέψω σκληρά και να σκεφτώ τα πράγματα πάνω στα οποία θέλω να επικεντρωθώ. Πήγε πολύ καλά, αλλά τα αποτελέσματα θα δείξουν πόσο καλή δουλειά κάναμε».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη United Cup (@unitedcuptennis)

Κλείσιμο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη United Cup (@unitedcuptennis)

Για τα παιχνίδια της με Οσάκα (Ιαπωνία) και Ραντουκάνου (Μεγάλη Βρετανία) είπε: «Είναι πολύ, πολύ δύσκολα παιχνίδια. Δύο εντελώς διαφορετικές παίκτριες. Η Naomi είναι εξαιρετικά επιθετική. Έπαιξε πολύ καλά στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν. Με την Emma έχω αρνητικό ρεκόρ. Είναι μια σταθερή παίκτρια. Και οι δύο είναι πολύ καλές και πολύ δύσκολες αντίπαλες. Όπως είπα, έχω δουλέψει πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα. Θα προσπαθήσω να τα βγάλω στο γήπεδο και θα δω πως θα πάει».