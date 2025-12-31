Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Η ανάρτηση του Ρομπέρτο Κάρλος μέσα από το νοσοκομείο: Δεν έπαθα καρδιακή προβολή, έκανα προγραμματισμένη επέμβαση
Ο Ρομπέρτο Κάρλος θέλησε με μήνυμά του στα social media να ξεκαθαρίσει τα όσα γράφονται για εκείνον και την περιπέτεια υγείας που είχε
Ο σπουδαιότερος αριστερός μπακ όλων των εποχών, παγκόσμιος πρωταθλητής το 2002 με την Εθνική Βραζιλίας και στέλεχος επί χρόνια της Ρεάλ Μαδρίτης ανέβασε φωτογραφία του μέσα από το νοσοκομείο στο Instagram και έγραψε:
«Θα ήθελα να διευκρινίσω πρόσφατες πληροφορίες που κυκλοφορούν.
Πρόσφατα υποβλήθηκα σε προληπτική ιατρική επέμβαση, προγραμματισμένη εκ των προτέρων με την ιατρική μου ομάδα. Η επέμβαση ήταν επιτυχής και είμαι καλά. Δεν υπέστησα καρδιακή προσβολή.
Ανάρρωσα καλά και ανυπομονώ να επιστρέψω σε πλήρη φυσική κατάσταση και να ξαναρχίσω σύντομα τις επαγγελματικές και προσωπικές μου υποχρεώσεις.
Ευχαριστώ ειλικρινά όλους για τα μηνύματα υποστήριξης, φροντίδας και ανησυχίας. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω όλους ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
Ευχαριστώ θερμά όλη την ιατρική ομάδα που με φρόντισε».
Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων EFE ο Ρομπέρτο Κάρλος υποβλήθηκε σε επείγουσα καρδιοχειρουργική επέμβαση, αφού οι εξετάσεις εντόπισαν πρόβλημα με την καρδιακή του λειτουργία. Η «O GLOBO» επιβεβαίωσε ότι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Vila Nova Star στο Σάο Πάολο, όπου παραμένει υπό παρακολούθηση και εκτός κινδύνου.
Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η ισπανική εφημερίδα «AS», η οποία βασίζεται επίσης στο EFE, ο Ρομπέρτο Κάρλος αρχικά ζήτησε ιατρική βοήθεια για να διερευνήσει ένα πρόβλημα στο πόδι του. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, οι γιατροί εντόπισαν έναν μικρό θρόμβο γεγονός που οδήγησε σε μια πιο εμπεριστατωμένη κλινική αξιολόγηση.
Η μαγνητική τομογραφία αποκάλυψε καρδιακή ανωμαλία, η οποία οδήγησε σε άμεση νοσηλεία και καθετηριασμό. Η διαδικασία, η οποία αναμενόταν να διαρκέσει περίπου 40 λεπτά, παρατάθηκε σε σχεδόν τρεις ώρες λόγω επιπλοκών, αλλά θεωρήθηκε επιτυχής από την ιατρική ομάδα.
