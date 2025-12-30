Αταμάν για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό: Θα πρέπει να παίξουμε καλή άμυνα, θα είναι διαθέσιμοι Σλούκας, Φαρίντ, Όσμαν

Παναθηναϊκός κέρδισε 99-89 το Μαρούσι για τη Basket League αλλά το μυαλό όλων στο πράσινο στρατόπεδο είναι στο ματς της Παρασκευής με τον Ολυμπιακό στη Euroleague. Εργκίν Αταμάν μίλησε για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens αλλά και για τους παίκτες της ομάδας του που επιστρέφουν στη δράση.

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν στην ΕΡΤ

«Κλασικό ματς πρωταθλήματος, ο αντίπαλος έπαιξε επιθετικά, όμως πήραμε ένα μεγάλο προβάδισμα και μαζί την νίκη. Σημαντικό ότι είναι όλοι υγιείς και μπορούμε να σκεφτούμε το ματς της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός είναι από τις κορυφαίες ομάδες της Euroleague, αλλά κι εμείς είμαστε σε καλή κατάσταση. Θα είναι σκληρό ματς, πρέπει να παίξουμε άμυνα, πρέπει να παίξουμε άμυνα για την νίκη.

Νομίζω ότι ο Σλούκας ξεκίνησε προπονήσεις, έκανε και σήμερα ατομικό. Όσμαν και Φαρίντ είναι ακόμη κάπως αδύναμοι μετά από την ασθένειά τους. Όμως νομίζω ότι όλοι θα είναι έτοιμοι γι’ αυτό το ματς, κάθε αγώνας στη Euroleague είναι σημαντικός για εμάς, για τον κόσμο μας, για τον κόσμο τους»