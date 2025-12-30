Μαρούσι - Παναθηναϊκός 89-99: Δυνατή προπόνηση στον Άγιο Θωμά πριν το ντέρμπι με Ολυμπιακό, βίντεο

Με νίκη έκλεισε το 2025 ο Παναθηναϊκός Σε εξ' αναβολής παιχνίδι της Stoiximan Basket League ο Παναθηναϊκός επικράτησε 99-89 του Αμαρουσίου στον Άγιο Θωμά και την Παρασκευή (2/1, 21:15) υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens για τη Euroleague.

Μαρούσι - Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Το ματς των εκατέρωθεν σερί ήταν το πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα στο κλειστό του Αγίου Θωμά καθώς ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να ανοίξει την ψαλίδα της διαφοράς (8-16 στο 5’) και το Μαρούσι έβρισκε τρόπο να επιστρέψει (15-16) απαντώντας στο 7-0 των «πρασίνων». Όμως οι Κέντρικ Ναν (12π.) και Ρισόν Χολμς (10π.) είχαν ξεκινήσει εντυπωσιακά το παιχνίδι και μπόρεσαν να δώσουν διψήφια διαφορά στην ομάδα τους (22-33) στο δεκάλεπτο έχοντας πετύχει τους 22 από τους 33 πόντους του Παναθηναϊκού στην 1η περίοδο.







Ο δείκτης του σκορ έφτασε και στο +18 για λογαριασμό της ομάδας του Εργκίν Άταμαν μετά το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου (28-46 στο 14’) με τους Τολιόπουλο, Γιούρτσεβεν και Σορτς να είχαν μπει στην εξίσωση του ματς. Το Μαρούσι από την άλλη όχι μόνο δεν παράτησε το παιχνίδι αλλά στηρίχθηκε στους Σάλας (10π.), Τζακόρι Γουίλιαμς (10π.) και Κινγκ (8π.) προκειμένου να «ψαλιδίσει» την διαφορά έχοντας εκμεταλλευτεί τα κενά διαστήματα των φιλοξενούμενων.

Αποτέλεσμα; Να βρεθεί από το -18 στο -8 (43-51 στο 18’) δίνοντας ενδιαφέρον στο ματς (45-55 το ημίχρονο). Στο πρώτο μισό του αγώνα το Μαρούσι είχε 14/22 δίποντα, 4/14 τρίποντα, 5/5 βολές, 10-4 ριμπάουντ και 10 ασίστ για 9 λάθη, ενώ ο Παναθηναϊκός είχε μετρήσει αντίστοιχα 16/24 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 14/17 βολές, 13-7 ριμπάουντ και 12 τελικές πάσες για 6 λάθη.

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν ήταν ο κύριος εκφραστής των πράσινων επιθέσεων μετά το ξεκίνημα του β' ημιχρόνου και βοήθησε τον Παναθηναϊκό ώστε να επαναφέρει τον δείκτη του σκορ στο +18 (50-68 στο 25') έχοντας γεμίσει έως εκείνο το σημείο τις ρακέτες έχοντας συγκομιδή 15 πόντους και 6 ριμπάουντ όντας ο καλύτερος του παρκέ στον Άγιο Θωμά. Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ήταν δύσκολο για το Μαρούσι να επιστρέψει στο παιχνίδι. Ο Ντίνος Μήτογλου (12π.) είχε ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του και ήταν εκείνος που ξεχώρισε προκειμένου να φτάσει η διαφορά και στο +20 (58-78) δύο λεπτά πριν από το τέλος της 3ης περιόδου (68-83).

Όπως ήταν λογικό και επόμενο η συνέχεια ήταν τυπική διαδικασία με την διαφορά να φτάνει και στους 21 πόντους (70-91) πριν κατεβάσει ταχύτητα ο Παναθηναϊκός και μειώσει το Μαρούσι έως το τέλος. Ο Άταμαν μοίραζε τον χρόνο συμμετοχής στους παίκτες της ομάδας προκειμένου να αποκτήσουν όλοι ρυθμό ενόψει του μεγάλου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Εξαίρεση οι Όσμαν, Φαρίντ, Σλούκας οι οποίοι έμειναν εκτός, όπως επίσης και ο Γκριγκόνις ο οποίος δεν είναι δηλωμένος στο ρόστερ της Stoiximan GBL.

Τα δεκάλεπτα: 22-33, 45-55, 68-83, 89-99.



Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά



Πηγή: www.gazzetta.gr





