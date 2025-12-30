Μάκης Γκαγκάτσης: Η ΚΕΔ είναι η καλύτερη που είχαμε ποτέ

Συνήλθε σήμερα, κατόπιν έγγραφου αιτήματος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, η ΕΕΠ με θέμα τη διακοπή της εβδομαδιαίας ανάλυσης φάσεων αγώνων της Super League από την ΚΕΔ.

Οι εκπρόσωποι των ομάδων που συμμετέχουν στην επιτροπή (ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ) εξέφρασαν την άποψη να συνεχιστεί το βίντεο και ο κ. Λανουά αποκρίθηκε ότι θα συζητήσει τους συνεργάτες του επί του θέματος.

Την ΑΕΚ εκπροσώπησαν οι κ. Ηλιόπουλος, Λυσάνδρου, τον Ολυμπιακό ο κ. Καραπαπάς, τον Παναθηναϊκό οι κ. Αλαφούζος, Μπουτσικάρης, τον ΠΑΟΚ ο κ. Σαββίδης.

Από πλευράς ΕΠΟ, μίλησε ο κ. Γκαγκάτσης και από την ΚΕΔ ο κ. Λανουά και ο κ. Βαλέρι.

Οι δηλώσεις του Μάκη Γκαγκάτση

«Η ΕΠΟ και η ΚΕΔ είναι ισχυρές. Στηρίζουμε ολοκληρωτικά την ΚΕΔ και το έργο της και θεωρώ ότι είναι η καλύτερη που είχαμε ποτέ.

Η ΚΕΔ είναι ανεξάρτητη και λειτουργεί με πλήρη αυτονομία. Δική της απόφαση ήταν να διακοπεί η ανάλυση φάσεων, παρότι εγώ είχα ζητήσει από τον κ. Λανουά, όταν ανέλαβε, να επαναφέρουμε το βίντεο με την ανάλυση φάσεων. Αυτό είχε συμβεί πρώτη φορά επί θητείας Μαρκ Κλάτεμπεργκ και, αν θυμάστε καλά, σταμάτησε ύστερα από 1,5 χρόνο. Όπως συνέβη με τη σημερινή απόφαση της ΚΕΔ και για τους ίδιους λόγους.

Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν παράπονα από τις ομάδες. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Αν συγκεντρώνονταν όλες οι ομάδες της SL1 και SL2 και ρωτούσαμε ποιος έχει ευνοηθεί, κανένας δεν θα σήκωνε το χέρι του. Αν ρωτούσαμε ποιος έχει αδικηθεί, όλοι θα σήκωναν το χέρι τους. Όταν κάποιος θεωρεί ότι αδικείται, κάποιος άλλος ευνοείται. Και όλοι παίζουν μεταξύ τους.

Όταν όλοι έχουν παράπονα, σημαίνει πως η διαιτησία δεν έχει κατεύθυνση. Έχουμε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα, με τρεις ομάδες να βρίσκονται πολύ κοντά στη βαθμολογία, η οποία δεν έχει διαμορφωθεί από λάθη διαιτητών. Λάθη γίνονται και θα γίνονται. Είναι φυσιολογικό. Οι διαιτητές παίρνουν κατά μέσον όρο 200 αποφάσεις σε κάθε αγώνα.»

«Έχω τονίσει και στο παρελθόν ότι όποια ομάδα χρειάζεται κάποια αποσαφήνιση, είμαστε στη διάθεσή της. Μπορείτε να μας το ζητήσετε και να έρθετε όποτε θέλετε. Μέχρι σήμερα, κανείς σας δεν το έχει ζητήσει. Επίσης μπορείτε να έχετε διαφορετική γνώμη από την ΚΕΔ για κάποιες φάσεις. Είναι κατανοητό. Συγκρίνετε και λέτε ότι έχουμε ίδιες περιπτώσεις και διαφορετική ανάλυση. Αλλά στο ποδόσφαιρο ποτέ μια φάση δεν είναι ίδια με την άλλη. Δεν υπάρχουν οι ίδιες συνθήκες. Κάνουμε το βίντεο για να αποσαφηνίσουμε κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά τους Κανόνες Παιχνιδιού ή τις οδηγίες που έχουμε από την UEFA και την FIFA. Δεν μπορούμε να επιλέγουμε κάθε εβδομάδα 50-60 φάσεις. Δεν μπορούμε να αναλύουμε όλες τις περιπτώσεις. Σταματήσαμε το βίντεο, γιατί γύρω απ’ αυτό δημιουργείται τοξικότητα. Το σκεφτόμασταν εδώ και καιρό. Δεν είναι απλό να καλείς διαιτητές από το εξωτερικό. Πολλοί παίζουν στα πρωταθλήματα των χωρών τους, άλλοι έχουν διεθνείς αγώνες και προτιμούν να μην ταξιδεύουν πριν από αυτούς έτσι ώστε να προετοιμάζονται κατάλληλα. Λάθη γίνονται, όπως γίνονται και από τους παίκτες σε έναν αγώνα. Το θέμα για έναν διαιτητή, όμως, δεν είναι αν κάνει λάθη, αλλά αν σφυρίζει δίκαια. Αν τηρεί το 50-50. Βλέπω ότι θέλετε να συνεχίσουμε την εβδομαδιαία ανάλυση φάσεων και θα συζητήσω επ’ αυτού με τους συνεργάτες μου.»

Οι δηλώσεις του Πάολο Βαλερί

«Για εμάς μίλησε ο πρόεδρός μας, ο κ. Λανουά, με τον οποίο είμαστε μια ομάδα. Θέλω να πω σε όλους, πάντως, ότι όταν κάνουν λάθη οι διαιτητές, αυτοί που απογοητεύονται πρώτοι είμαστε εμείς. Γι’ αυτόν τον λόγο είμαστε εδώ, άλλωστε. Για να μην κάνουν λάθη».