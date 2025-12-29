Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Κόπα Άφρικα: Στους «16» η Αλγερία, όλα ανοιχτά για την πρωτιά ανάμεσα σε Ακτή Ελεφαντοστού και Καμερούν
Κόπα Άφρικα: Στους «16» η Αλγερία, όλα ανοιχτά για την πρωτιά ανάμεσα σε Ακτή Ελεφαντοστού και Καμερούν
Το πέναλτι του Μαχρέζ έστειλε την Αλγερία στα νοκ άουτ, 1-0 την Μπουρκίνα Φάσο - Ακτή Ελεφαντοστού με το Καμερούν έμειναν στο 1-1 - Νίκησαν και ελπίζουν Σουδάν και Μοζαμβίκη
Χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Μαχρέζ, η Αλγερία «λύγισε» την Μπουρκίνα Φάσο (1-0) και πήρε την πρόκριση για τα νοκ-άουτ του AFCON. Η Ακτή Ελεφαντοστού με το Καμερούν έμειναν στο 1-1 και η πρωτιά του 6ου ομίλου του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική. Το Σουδάν ελπίζει ξανά σε πρόκριση στη νοκ-άουτ φάση του Κόπα Άφρικα, αφού νίκησε στην «μονομαχία» με την Ισημερινή Γουινέα (0-1). Η Μοζαμβίκη λύγισε με... δράμα την Γκαμπόν (3-2) και διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στους «16».
Δείτε τα 9 γκολ της ημέρας
Ισορροπημένο γενικά το παιχνίδι, άνοιξε για τα καλά στην αρχή του δεύτερου μέρους. Μέσα σε τρία λεπτά, Ιβοριανοί είχαν ακυρωθέν γκολ με τον Φοφανά και οι Καμερουνέζοι δοκάρι με τον Ναμασό, λίγο πριν δουν τον Αμάντ Ντιαλό να σκοράρει με φοβερή πλασεδάρα για να δώσει το προβάδισμα στην Ακτή στο 51'. Η απάντηση του Καμερούν βέβαια δεν άργησε να έρθει, αφού πέντε λεπτά μετά, το σουτ του Τσάμαντου κόντραρε στον Κόναν και κατέληξε στα δίχτυα με το 1-1 να παραμένει μέχρι τέλους.
Ο αγέραστος ηγέτης της Αλγερίας ήταν αυτός που έκανε ξανά τη διαφορά. Στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης, ο 34χρονος Ριγιάντ Μαχρέζ ευστόχησε από την άσπρη βούλα και χάρισε τη νίκη στην ομάδα, αφού όσο κι αν πίεσε η Μπουρκίνα Φάσο δεν μπόρεσε να βρει γκολ ισοφάρισης.
Σε ένα ματς που η Ισημερινή Γουινέα είχε τον πρώτο λόγο και έχασε σωρεία ευκαιριών με τους Ζουνίγκα, Ομπιάνγκ και Ναμπίλ, το ποδόσφαιρο επιβεβαίωσε τον άτυπο κανόνα και τιμώρησε την πιο σπάταλη ομάδα. Αφού στην επανάληψη, το Σουδάν ανέβασε στροφές, απείλησε στο 60' και τελικά βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα από το αυτογκόλ του Κοκό (74') μετά από στατική φάση. Το οποίο έκρινε και το τελικό σκορ αφήνοντας την Ισημερινή Γουινέα στην τελευταία θέση.
Η Μοζαμβίκη πήρε γερό προβάδισμα με τα γκολ των Μπανγκάλ και Κατάμο στο 37' και στο 42', με τον Ομπαμεγιάνγκ να μειώνει στις καθστερήσεις του πρώτου μέρους. Ο Καλίλα ανέκτησε τον αέρα δύο τερμάτων για την ομάδα του στο 52' και το μόνο που μπόρεσε να κάνει η Γκαμπόν ήταν να βρει ακόμη ένα τέρμα με τον Μουσούντα στο 76'.
Α όμιλος
26/12
Ζάμπια - Κομόρες 0-0
Μαρόκο - Μάλι 1-1
Η βαθμολογία
Μαρόκο 2 (3-1) 4
Μάλι 2 (2-2) 2
Ζάμπια 2 (1-1) 2
Κομόρες 2 (0-2) 1
Β όμιλος
26/12
Αγκόλα - Ζιμπάμπουε 1-1
Αίγυπτος - Νότια Αφρική 1-0
Η βαθμολογία
Αίγυπτος 2 (3-1) 6
Νότια Αφρική 2 (2-2) 3
Ζιμπάμπουε 2 (2-3) 1
Ανγκόλα 2 (2-3) 1
Γ όμιλος
27/12
Ουγκάντα – Τανζανία 1-1
Νιγηρία – Τυνησία 3-2
Η βαθμολογία
Νιγηρία 2 (5-3) 6
Τυνησία 2 (5-4) 3
Τανζανία 2 (2-3) 1
Ουγκάντα 2 (2-4) 1
Δ όμιλος
27/12
Μπενίν – Μποτσουάνα 1-0
Σενεγάλη – ΛΔ Κονγκό 1-1
Η βαθμολογία
Σενεγάλη 2 (4-1) 4
Κονγκό 2 (2-1) 4
Μπενίν 2 (1-1) 3
Μποτσουάνα 2 (0-4) 0
Ε όμιλος
28/12
Ισημερινή Γουινέα - Σουδάν 0-1
Αλγερία - Μπουρκίνα Φάσο 1-0
Η βαθμολογία
Αλγερία 2 (4-0) 6
Μπουρκίνα Φάσο 2 (2-2) 3
Σουδάν 2 (1-3) 3
Ισημερινή Γουινέα 2 (1-3) 0
ΣΤ όμιλος
28/12
Γκαμπόν - Μοζαμβίκη 2-3
Ακτή Ελεφαντοστού - Καμερούν 1-1
Η βαθμολογία
Καμερούν 2 (2-1) 4
Ακτή Ελεφαντοστού 2 (2-1) 4
Μοζαμβίκη 2 (3-3) 3
Γκαμπόν 2 (2-4) 0
Δείτε τα 9 γκολ της ημέρας
Ακτή Ελεφαντοστού - Καμερούν 1-1Θα μπορούσε να είναι τελικός και η Ακτή Ελεφαντοστού με το Καμερούν υπηρέτησαν αυτό τον τίτλο επιτυχώς. Άλλωστε προσέφεραν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και έκαναν σημαντικό βήμα πρόκρισης στους «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Βέβαια, ουδείς έμεινε απόλυτα ευχαριστημένος, αφού όποιος έπαιρνε τη νίκη, θα έπαιρνε και την πρωτιά του ομίλου. Πλέον η μοίρα αυτής παραμένει απόλυτα ανοιχτή και θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική.
Ισορροπημένο γενικά το παιχνίδι, άνοιξε για τα καλά στην αρχή του δεύτερου μέρους. Μέσα σε τρία λεπτά, Ιβοριανοί είχαν ακυρωθέν γκολ με τον Φοφανά και οι Καμερουνέζοι δοκάρι με τον Ναμασό, λίγο πριν δουν τον Αμάντ Ντιαλό να σκοράρει με φοβερή πλασεδάρα για να δώσει το προβάδισμα στην Ακτή στο 51'. Η απάντηση του Καμερούν βέβαια δεν άργησε να έρθει, αφού πέντε λεπτά μετά, το σουτ του Τσάμαντου κόντραρε στον Κόναν και κατέληξε στα δίχτυα με το 1-1 να παραμένει μέχρι τέλους.
Αλγερία - Μπουρκίνα Φάσο 1-0Έκανε τη δουλειά της η Αλγερία. Στον... τελικό της πρωτιάς με την Μπουρκίνα Φάσο, η ομάδα της Βόρειας Αφρικής επέβαλε την ισχύ της (1-0) και εξασφάλισε και μαθηματικά τόσο την πρόκρισή της στη φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, όσο και το πλασάρισμά της στην κορυφή του ομίλου.Ό,τι κι αν συμβεί στο παιχνίδι κόντρα στην Ισημερινή Γουινέα την τελευταία αγωνιστική, εκείνη θα τερματίση 1η στο γκρουπ λόγω των ισοβαθμιών της.
Ο αγέραστος ηγέτης της Αλγερίας ήταν αυτός που έκανε ξανά τη διαφορά. Στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης, ο 34χρονος Ριγιάντ Μαχρέζ ευστόχησε από την άσπρη βούλα και χάρισε τη νίκη στην ομάδα, αφού όσο κι αν πίεσε η Μπουρκίνα Φάσο δεν μπόρεσε να βρει γκολ ισοφάρισης.
Ισημερινή Γουινέα - Σουδάν 0-1«Ζωντανό» στο κόλπο της πρόκρισης στους «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής έμεινε το Σουδάν που κατάφερε να «λυγίσει», έστω και με αυτογκόλ, την Ισημερινή Γουινέα (0-1). Έτσι, μετά την ήττα από την Αλγερία στην πρεμιέρα, το Σουδάν σημείωσε την πρώτη του νίκη βάζοντας... φωτιά στον όμιλο.
Σε ένα ματς που η Ισημερινή Γουινέα είχε τον πρώτο λόγο και έχασε σωρεία ευκαιριών με τους Ζουνίγκα, Ομπιάνγκ και Ναμπίλ, το ποδόσφαιρο επιβεβαίωσε τον άτυπο κανόνα και τιμώρησε την πιο σπάταλη ομάδα. Αφού στην επανάληψη, το Σουδάν ανέβασε στροφές, απείλησε στο 60' και τελικά βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα από το αυτογκόλ του Κοκό (74') μετά από στατική φάση. Το οποίο έκρινε και το τελικό σκορ αφήνοντας την Ισημερινή Γουινέα στην τελευταία θέση.
Γκαμπόν - Μοζαμβίκη 2-3Μετά τις ήττες στην πρεμιέρα τους, το παιχνίδι ήταν... do or die και για τις δύο. Όμως αυτή που «επέζησε» ήταν η Μοζαμβική. Με δραματική νίκη επί της Γκαμπόν (3-2) πήρε το πρώτο της τρίποντο στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής και αύξησε τις ελπίδες της για πρόκριση στη φάση των «16». Άλλωστε υπενθυμίζουμε ότι εισιτήριο για τα νοκ-άουτ του AFCON παίρνουν και οι τέσσερις καλύτεροι τρίτοι. Σε δύσκολη θέση η Γκαμπόν, που βλέπει το όνειρο να χάνεται.
Η Μοζαμβίκη πήρε γερό προβάδισμα με τα γκολ των Μπανγκάλ και Κατάμο στο 37' και στο 42', με τον Ομπαμεγιάνγκ να μειώνει στις καθστερήσεις του πρώτου μέρους. Ο Καλίλα ανέκτησε τον αέρα δύο τερμάτων για την ομάδα του στο 52' και το μόνο που μπόρεσε να κάνει η Γκαμπόν ήταν να βρει ακόμη ένα τέρμα με τον Μουσούντα στο 76'.
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στους 6 ομίλους στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής:
Α όμιλος
26/12
Ζάμπια - Κομόρες 0-0
Μαρόκο - Μάλι 1-1
Η βαθμολογία
Μαρόκο 2 (3-1) 4
Μάλι 2 (2-2) 2
Ζάμπια 2 (1-1) 2
Κομόρες 2 (0-2) 1
Β όμιλος
26/12
Αγκόλα - Ζιμπάμπουε 1-1
Αίγυπτος - Νότια Αφρική 1-0
Η βαθμολογία
Αίγυπτος 2 (3-1) 6
Νότια Αφρική 2 (2-2) 3
Ζιμπάμπουε 2 (2-3) 1
Ανγκόλα 2 (2-3) 1
Γ όμιλος
27/12
Ουγκάντα – Τανζανία 1-1
Νιγηρία – Τυνησία 3-2
Η βαθμολογία
Νιγηρία 2 (5-3) 6
Τυνησία 2 (5-4) 3
Τανζανία 2 (2-3) 1
Ουγκάντα 2 (2-4) 1
Δ όμιλος
27/12
Μπενίν – Μποτσουάνα 1-0
Σενεγάλη – ΛΔ Κονγκό 1-1
Η βαθμολογία
Σενεγάλη 2 (4-1) 4
Κονγκό 2 (2-1) 4
Μπενίν 2 (1-1) 3
Μποτσουάνα 2 (0-4) 0
Ε όμιλος
28/12
Ισημερινή Γουινέα - Σουδάν 0-1
Αλγερία - Μπουρκίνα Φάσο 1-0
Η βαθμολογία
Αλγερία 2 (4-0) 6
Μπουρκίνα Φάσο 2 (2-2) 3
Σουδάν 2 (1-3) 3
Ισημερινή Γουινέα 2 (1-3) 0
ΣΤ όμιλος
28/12
Γκαμπόν - Μοζαμβίκη 2-3
Ακτή Ελεφαντοστού - Καμερούν 1-1
Η βαθμολογία
Καμερούν 2 (2-1) 4
Ακτή Ελεφαντοστού 2 (2-1) 4
Μοζαμβίκη 2 (3-3) 3
Γκαμπόν 2 (2-4) 0
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα