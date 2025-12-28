Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Premier League, Ακτή Ελεφαντοστού-Καμερούν και το «ελληνικό ντέρμπι» της Πορτογαλίας
Ενδιαφέροντα παιχνίδια υπάρχουν επίσης στην GBL στο μπάσκετ, αλλά και στην Serie A με τη Μίλαν και τη Νάπολι να δίνουν σημαντικά ματς
Πλούσιο είναι το μενού των αθλητικών μεταδόσεων για την τελευταία Κυριακή του 2025, παρότι απουσιάζει η Super League.
Η αρχή γίνεται στη 13:00, όπου για την 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL, η Καρδίτσα φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ (ΕΡΤ 2), ενώ στις 16:00 υπάρχει και η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση του Περιστερίου με τον Προμηθέα Πατρών (ΕΡΤ 2).
Στο ενδιάμεσο έχουμε ποδόσφαιρο, με τη Μίλαν να φιλοξενεί την Ελλάς Βερόνα (13:30, Cosmote Sport 1) και τη Γκαμπόν να παίζει με τη Μοζαμβίκη για το Κόπα Άφρικα (14:30, ΕΡΤ 3 Σπορτς).
Την ίδια ώρα (16:00) δράση υπάρχει σε Αγγλία και Ιταλία με το Σάντερλαντ - Λιντς (Novasports Premier League) και τη μάχη της πρωταθλήτριας Νάπολι στην έδρα της Κρεμονέζε (Cosmote Sport 1), ενώ στις 17:00 η Ισημερινή Γουϊνέα παίζει με το Σουδάν (ΕΡΤ 3 Σπορτς).
Ακολουθεί στις 18:30 το μίνι-Λονδρέζικο ντέρμπι της Κρίσταλ Πάλας με την Τότεναμ (Novasports Premier League) και στις 19:30 η Αλγερία παίζει με την Μπουρκίνα Φάσο (ΕΡΤ 2). Στις 20:00 ο Βαγγέλης Παυλίδης καλείται να βοηθήσει την Μπενφίκα να φύγει με το διπλό από το γήπεδο της Μπράγκα (Cosmote Sport 3) ενώ στις 21:45 υπάρχει το σπουδαίο ματς της Αταλάντα με την Ίντερ (Cosmote Sport 1).
Η βραδιά κλείνει με το Ακτή Ελεφαντοστού - Καμερούν (22:00, ΕΡΤ 2), τη... μαγεία του ΝΒΑ με το Οκλαχόμα - Φιλαδέλφεια Σίξερς (22:30, Cosmote Sport 4) και το πολύ κρίσιμο «ελληνικό» ντέρμπι της Σπόρτινγκ με τη Ρίο Άβε (22:30, Cosmote Sport 7).
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (28/12/2025):
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καρδίτσα – ΠΑΟΚ Stoiximan GBL
13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μίλαν – Ελλάς Βερόνα Serie A
16:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Λιντς Premier League
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κρεμονέζε – Νάπολι Serie A
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι Betsson – Προμηθέας Stoiximan GBL
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa
18:30 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ Premier League
19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μπολόνια – Σασουόλο Serie A
19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Νάπολι – Καντού Lega Basket Serie A
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αλγερία – Μπουρκίνα Φάσο Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλαγα ACB Liga Endesa
20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Μπενφίκα Liga Portugal
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Αταλάντα – Ίντερ Serie A
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Oktagon 2025 81
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ακτή Ελεφαντοστού – Καμερούν Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Φιλαδέλφεια 76ερς NBA
22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Ρίο Άβε Liga Portugal
