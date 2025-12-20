Πήρε το ντέρμπι η Λίβερπουλ 2-1 την Τότεναμ, η Λεβερκούζεν 3-1 με ανατροπή στην έδρα της Λειψίας, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Η Σίτι σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση με ματς περισσότερο, η Τσέλσι 2-2 με τη Νιούκαστλ, η Φράιμπουργκ «βύθισε» τη Βόλφσμπουργκ, η Λάτσιο «γκέλαρε» στην έδρα της με την Κρεμονέζε

Έσπασαν καρδιές στα σαββατιάτικα ματς της 17ης αγωνιστικής της Premier League. Νωρίς το μεσημέρι, η Τσέλσι ενώ βρέθηκε 2-0 πίσω στο ημίχρονο από τη Νιούκαστλ κατάφερε να ισοφαρίσει σε 2-2 και να παραμείνει στην τέταρτη θέση.

Η Λίβερπουλ πήρε το ντέρμπι της αγωνιστικής, 2-1 στην έδρα της Τότεναμ σε ένα επεισοδιακό ματς, στο οποίο οι Λονδρέζοι τελείωσαν το ματς με 9 παίκτες. 

Ο Άρνε Σλοτ παρότι είδε την ομάδα του να παίρνει τη νίκη, είδε τον Ίσακ να τραυματίζεται στη φάση που πέτυχε το πρώτο γκολ. 

Η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε 3-0 της Γουέστ Χαμ, ανέβηκε στην πρώτη θέση και περιμένει το αποτέλεσμα της Άρσεναλ, η οποία ταξιδεύει στο Λίβερπουλ για να αντιμετωπίσει την  Έβερτον. 

Η Άρσεναλ θα κάνει Χριστούγεννα στην κορυφή αφού κέρδισε 1-0 την Έβερτον ενώ η Λιντς διέλυσε με 4-1 την Κρίσταλ Πάλας.

Στη Bundesliga η Λεβερκούζεν έφυγε με το διπλό από την έδρα της Λειψίας, 3-1 με ανατροπή. Η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη γνώρισε ακόμα μία ήττα, 4-3 από την  Φράιμπουργκ

Αμβούργο και Άιντραχτ Φρανκφούρτης έμειναν στο 1-1.

Στην La Liga η Οσασούνα διέλυσε με 3-0 την Αλαβές, ενώ Λεβάντε και Ρεάλ Σοσιεδάδ έμειναν στο 1-1. 

Κλείσιμο
Στη Serie A σε μία κουτσουρεμένη αγωνιστική λόγω του Super Cup που γίνεται στη Σαουδική Αραβία, με Νάπολι, Μίλαν, Ίντερ και Μπολόνια να συμμετέχουν, η Λάτσιο «γκέλαρε» στην έδρα της, 0-0 με την Κρεμονέζε.

Η Γιουβέντους υπέταξε τη Ρόμα με 2-1 και ανέβηκε στην τετράδα της βαθμολογίας.

Premier League (17η αγωνιστική)

Νιούκαστλ-Τσέλσι 2-2 (4', 20' Βολντεμάντε-49' Τζέιμς, 66' Πέδρο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μπόρνμουθ-Μπέρνλι 1-1 (67' Σεμένιο-90' Μπρόγια) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μπράιτον-Σάντερλαντ 0-0 Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα

Μάντσεστερ Σίτι-Γουέστ Χαμ 3-0 (6', 69' Χάαλαντ, 38' Ράιντερς) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Γουλβς-Μπρέντφορντ 0-2 (63', 72' Λιούις-Πότερ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Τότεναμ-Λίβερπουλ 1-2 (83' Ριτσάρλισον - 60' Ίσακ, 67' Εκιτικέ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Έβερτον-Άρσεναλ 0-1  (27΄πεν. Γκιόκερες) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ 

Λιντς-Κρίσταλ Πάλας 4-1  (38΄,45+4΄ Κάλβερτ Λιούιν, 60΄ Άμπαντου, 90+11΄ Σταχ - 90+2΄πεν. Ντέβενι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Γ. 21/12

Φούλαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 22/12


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 17 αγώνες)

Άρσεναλ 39

Μάντσεστερ Σίτι 37

Άστον Βίλα 33 -16αγ.

Τσέλσι 29

Λίβερπουλ 29

Σάντερλαντ 27

Κρίσταλ Πάλας 26 

Μάντσεστερ Γ. 26 -16αγ.

Έβερτον 24 

Μπράιτον 24

Νιούκαστλ 23

Μπρέντφορντ 23

Μπόρνμουθ 22

Τότεναμ 22

Φούλαμ 20 -16αγ.

Λιντς 19

Νότιγχαμ Φόρεστ 18 -16αγ.

Γουέστ Χαμ 13

Μπέρνλι 11

Γουλβς 2


Bundesliga (17η αγωνιστική)

Ντόρτμουντ-Γκλάντμπαχ 2-0 (10' Μπραντ, 90'+7' Μπέιερ) 

Late Seal By Beier | BORUSSIA DORTMUND - BORUSSIA M'GLADBACH | Highlights | MD 15 – Bundesliga 25/26

Στουτγκάρδη-Χοφενχάιμ 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα

Βόλφσμπουργκ-Φράιμπουργκ 3-4 (13', 49', 70' Πεϊτσίνοβιτς-5' Τρέου, 56' πεν. Γκρίφο, 71' αυτ. Σιλτ)

SCREAMERS, Hattrick, Mistakes ... | VFL WOLFSBURG - SC FREIBURG | Highlights | MD 15 – Bundesliga

Άουγκσμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα

Κολωνία-Ουνιόν Βερολίνου 0-1 (90'+ Σάφερ) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ

Αμβούργο-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-1 (18' Λοκόνγκα-26' Λάρσον) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Λειψία-Λεβερκούζεν 1-3 (35΄ Σλάγκερ - 40΄ Τεριέ, 44΄ Σικ, 90+7΄ Κούλμπρεθ)  Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μάιντς-Ζανκτ Πάουλι 21/12

Χαϊντεχάιμ-Μπάγερν Μονάχου 21/12


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 38 -14αγ.

Ντόρτμουντ 32

Λεβερκούζεν 29

Λειψία 29

Χοφενχάιμ 27

Στουτγκάρδη 26

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 25

Ουνιόν Βερολίνου 21

Φράιμπουργκ 20

Βέρντερ Βρέμης 17

Κολωνία 16

Γκλάντμπαχ 16

Αμβούργο 16

Βόλφσμπουργκ 15

Άουγκσμπουργκ 14

Ζανκτ Πάουλι 11 -14αγ.

Χαϊντενχάιμ 11 -14αγ.

Μάιντς 7 -14αγ.



La Liga (17η αγωνιστική)

Βαλένθια - Μαγιόρκα 1-1 (52' Ντούρο, 37' Κόστα)

VALENCIA CF 1 - 1 RCD MALLORCA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Οβιέδο - Θέλτα 0-0 

REAL OVIEDO 0 - 0 CELTA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Λεβάντε - Σοσιεδάδ 1-1 ( 90+4' Ντε Λα Φουέντε, 45+1' Κούμπο)

LEVANTE UD 1 - 1 REAL SOCIEDAD | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Οσασούνα - Αλαβές 3-0 (72, 81' Μπούντιμιρ, 90+3' Γκαρσία)

CA OSASUNA 3 - 0 DEPORTIVO ALAVÉS | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Ρεάλ Μαδρίτης - Σεβίλλη 2-0 (38' Μπέλιγχαμ, 86' Εμπαπέ (π)) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Τζιρόνα - Ατλέτικο Μαδρίτης 21/12

Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα 21/12

Έλτσε - Ράγιο Βαγιεκάνο 21/12

Μπέτις - Χετάφε 21/12

Μπιλμπάο - Εσπανιόλ 22/12


Βαθμολογία (σε 16 αγώνες) 

Μπαρτσελόνα 43 -17αγ.

Ρεάλ Μαδρίτης 42 

Βιγιαρεάλ 35

Ατλέτικο Μαδρίτης 34 -17αγ.

Εσπανιόλ 30 -16αγ.

Μπέτις 24

Αθλέτικ Μπιλμπάο 23 -17αγ.

Θέλτα 22 -16αγ.

Σεβίλλη 20 -16αγ.

Χετάφε 20 -16αγ.

Έλτσε 19 -16αγ.

Αλαβές 18 -16αγ.

Ράγιο Βαγεκάνο 17

Μαγιόρκα 17 -16αγ.

Ρεάλ Σοσιεδάδ 16 -16αγ.

Οσασούνα 15 -16αγ.

Βαλένθια 15 -16αγ.

Τζιρόνα 15 -16αγ.

Οβιέδο 10 -16αγ.

Λεβάντε 9


Serie A (16η αγωνιστική)

Λάτσιο - Κρεμονέζε 0-0 

LAZIO-CREMONESE 0-0 | HIGHLIGHTS | Stalemate in Rome | Serie A 2025/26

Γιουβέντους - Ρόμα 2-1 (44' Κονσεισάο, 70' Οπεντά - 75' Μπαλτσάτσι)

JUVENTUS-ROMA 2-1 | HIGHLIGHTS | Openda Edges the Giallorossi | Serie A 2025/26


Κάλιαρι - Πίζα 21/12 

Σασουόλο - Τορίνο 21/12 

Φιορεντίνα - Ουντινέζε 21/12 

Τζένοα - Αταλάντα 21/12


Βαθμολογία (Σε 15 αγώνες) 

Ίντερ 33

Μίλαν 32

Νάπολι 31

Ρόμα 30 

Γιουβέντους 29

Μπολόνια 25

Κόμο 24 -14αγ.

Λάτσιο 23 16αγ.

Σασουόλο 21

Ουντινέζε 21

Κρεμονέζε 21 16αγ.

Αταλάντα 19

Τορίνο 17

Λέτσε 16

Τζένοα 14

Πάρμα 14

Κάλιαρι 14

Βερόνα 12

Πίζα 10

Φιορεντίνα 6

