Bundesliga: Χόφενχαϊμ, Στουτγάρδη και Άιντραχτ έχασαν έδαφος στη μάχη της τετράδας, δείτε τα γκολ

Στουτγκάρδη, Χόφνεχαϊμ και Άιντραχτ έμειναν στην ισοπαλία στους αγώνες τους, πετώντας την ευκαιρία να πάρουν κεφάλι στην κούρσα για την πρώτη τετράδα στη Bundesliga

Έχασε δύο ακόμη βαθμούς η Άϊντραχτ Φρανκφούρτης, καθώς δεν μπόρεσε να νικήσει στο Αμβούργο την τοπική ομάδα (1-1), στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής στην Bundesliga.

Η ομάδα του λιμανιού προηγήθηκε με τον Λοκόνγκα (18'), με τους «αετούς» να βρίσκουν το γκολ της ισοφάρισης με τον Ούγκο Λάρσον στο 26ο λεπτό.

Στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι πίεσαν για το γκολ της νίκης, αλλά δεν τα κατάφεραν. Ισόπαλο έληξε και το ματς στη Στουτγάρδη, με την τοπική ομάδα να μη μπορεί να λυγίσει την αντίσταση της Χόφενχαϊμ (0-0).

Στο μεταξύ, ο Ντζέναν Πεϊτσίνοβιτς πέτυχε χατ τρικ (13', 49', 70'), αλλά η Φράιμπουργκ, που είχε προηγηθεί νωρίς στο σκορ (5' Τρέου) κατάφερε να ισοφαρίσει δύο φορές με τους Γκρίφο (56' πεν,) και το αυτογκόλ του Σιλτ (71'), και να βρει στη συνέχεια και τέταρτο γκολ με τον Σέρχαντ (78'), παίρνοντας τη μεγάλη νίκη μέσα στο «Volkswagen Arina».

Για τους «λύκους» ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης ήταν ξανά στο κέντρο της άμυνας.

Η Άουγκσμπουργκ, με τον Δημήτρη Γιαννούλη ξανά στο αρχικό σχήμα (αντικαταστάθηκε στο 56' από τον Πέτερσεν), έμεινε στο 0-0 στην έδρα της κόντρα στη Βέρντερ Βρέμης.


Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία:

Ντόρτμουντ-Γκλάντμπαχ 2-0 (10' Μπραντ, 90'+7' Μπέιερ) 

Late Seal By Beier | BORUSSIA DORTMUND - BORUSSIA M'GLADBACH | Highlights | MD 15 – Bundesliga 25/26
Στουτγκάρδη-Χοφενχάιμ 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα

Βόλφσμπουργκ-Φράιμπουργκ 3-4 (13', 49', 70' Πεϊτσίνοβιτς-5' Τρέου, 56' πεν. Γκρίφο, 71' αυτ. Σιλτ)

SCREAMERS, Hattrick, Mistakes ... | VFL WOLFSBURG - SC FREIBURG | Highlights | MD 15 – Bundesliga

Άουγκσμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα

Κολωνία-Ουνιόν Βερολίνου 0-1 (90'+ Σάφερ) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ

Αμβούργο-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-1 (18' Λοκόνγκα-26' Λάρσον)

Λειψία-Λεβερκούζεν 20/12

Μάιντς-Ζανκτ Πάουλι 21/12

Χαϊντεχάιμ-Μπάγερν Μονάχου 21/12



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 38 -14αγ.

Ντόρτμουντ 32

Λειψία 29 -14αγ.

Χοφενχάιμ 27

Λεβερκούζεν 26 -14αγ.

Στουτγκάρδη 26

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 25

Ουνιόν Βερολίνου 21

Φράιμπουργκ 20

Βέρντερ Βρέμης 17

Κολωνία 16

Γκλάντμπαχ 16

Αμβούργο 16

Βόλφσμπουργκ 15

Άουγκσμπουργκ 14

Ζανκτ Πάουλι 11 -14αγ.

Χαϊντενχάιμ 11 -14αγ.

Μάιντς 7 -14αγ.
