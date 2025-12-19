Έπεσε κατηγορία ο Σιδηρόπουλος: Δεν είναι πλέον elite διαιτητής
Έπεσε κατηγορία ο Σιδηρόπουλος: Δεν είναι πλέον elite διαιτητής

Ο Έλληνας πολύπειρος διαιτητής θα είναι στη λίστα της Α' κατηγορίας, εκεί δηλαδή που υπάρχουν ήδη οι Τάσος Παπαπέτρου και Βασίλης Φωτιάς

Έπεσε κατηγορία ο Σιδηρόπουλος: Δεν είναι πλέον elite διαιτητής
Ο Τάσος Σιδηρόπουλος έπεσε κατηγορία έπειτα από την αλλαγή δεδομένων από πλευράς UEFA σε επίπεδο ενημέρωσης.

Από Elite είναι πλέον στην πρώτη κατηγορία τη σχετική διαβάθμιση.

Ο Έλληνας πολύπειρος διαιτητής είναι στη λίστα της Α' κατηγορίας, εκεί δηλαδή που υπάρχουν ήδη οι Τάσος Παπαπέτρου και Βασίλης Φωτιάς.

Ο Σιδηρόπουλος τη σεζόν 2025-2026 έχει παίξει 5 αγώνες στη Stoiximan Super League 1.

Πρώτος στη σχετική λίστα είναι ο Πολυχρόνης με 7 παιχνίδια στην πρώτη τη τάξει κατηγορία.

Ο Σιδηρόπουλος γεννήθηκε στις 9 Αυγούστου 1979 στη Δράμα. Ως αστυνομικός στο επάγγελμα ζει στη Ρόδο από το 2000. Είναι παντρεμένος με ένα παιδί. Η διαιτητική πορεία του άρχισε το 2001.

Έγινε διαιτητής Δ' Εθνικής το 2002, Γ' Εθνικής το 2004, Β' Εθνικής το 2006 και Super League το 2009. Το χρίσμα του διεθνούς διαιτητή το πήρε το 2011.
