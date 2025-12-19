Δάκρυα και σοκ για την Κραϊόβα μετά τον δραματικό αποκλεισμό από την ΑΕΚ, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Δάκρυα και σοκ για την Κραϊόβα μετά τον δραματικό αποκλεισμό από την ΑΕΚ, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η ήττα με 3-2 στην OPAP Arena, με δύο γκολ στις καθυστερήσεις, άφησε τη ρουμανική ομάδα εκτός Conference League στη διαφορά τερμάτων
Σε κατάσταση σοκ αποχώρησαν οι ποδοσφαιριστές της Κραϊόβα από την OPAP Arena, μετά την ήττα με 3-2 από την ΑΕΚ, η οποία ήρθε με δύο γκολ στις καθυστερήσεις και σήμανε τον αποκλεισμό τους από τη συνέχεια του Conference League.
Η ρουμανική ομάδα πλήρωσε με τον πιο σκληρό τρόπο το φινάλε της αναμέτρησης στην Αθήνα, καθώς τερμάτισε στην 25η θέση της League Phase, συγκεντρώνοντας επτά βαθμούς, όσους και η Ζρνίτσκι και η Σίγκμα Όλομουτς. Ωστόσο, η διαφορά τερμάτων αποδείχθηκε καθοριστική, αφήνοντας την Κραϊόβα εκτός ευρωπαϊκής συνέχειας.
Το ματς εξελίχθηκε σε δραματικό θρίλερ, με την ΑΕΚ να σκοράρει δύο φορές στις καθυστερήσεις, ανατρέποντας το αποτέλεσμα και αλλάζοντας πλήρως την εικόνα της πρόκρισης. Τα τελευταία λεπτά αποδείχθηκαν καταδικαστικά για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έβλεπαν την πρόκριση να χάνεται μπροστά στα μάτια τους.
Με το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, οι εικόνες στον αγωνιστικό χώρο ήταν έντονα φορτισμένες. Ποδοσφαιριστές της Κραϊόβα ξέσπασαν σε κλάματα, αδυνατώντας να πιστέψουν τον αποκλεισμό, ενώ αρκετοί κατέρρευσαν ψυχολογικά, προσπαθώντας να στηρίξουν ο ένας τον άλλο σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της καριέρας τους, ενώ συγκλονίζει η εικόνα του τερματοφύλακα της ομάδας Ισένκο.
Χαρακτηριστική ήταν και η εικόνα του Βίντα, ο οποίος σημείωσε το πρώτο γκολ της ΑΕΚ και κέρδισε το πέναλτι στις καθυστερήσεις, να σπεύδει μετά τη λήξη του αγώνα να παρηγορήσει ποδοσφαιριστή της Κραϊόβα, σε μια σκηνή που αποτύπωσε με τον πιο καθαρό τρόπο τη σκληρότητα του ποδοσφαίρου σε τέτοιου είδους φινάλε.
