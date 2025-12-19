Conference League: Η πρόκριση θρίλερ της ΑΕΚ στην 8άδα, η τελική βαθμολογία της League Phase και οι πιθανοί αντίπαλοι στους 16

H AEK πανηγυρίζει την επική, έτσι όπως ήρθε, πρόκριση της στους 16 του Conference League και στις 27 Φεβρουαρίου θα μάθει τον αντίπαλο της - Νόα, Ντρίτα, Άλκμααρ, Τσέλιε οι τέσσερις ομάδες που μπορεί να συναντήσει στις αρχές Μαρτίου