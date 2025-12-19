Conference League: Η πρόκριση θρίλερ της ΑΕΚ στην 8άδα, η τελική βαθμολογία της League Phase και οι πιθανοί αντίπαλοι στους 16
Conference League: Η πρόκριση θρίλερ της ΑΕΚ στην 8άδα, η τελική βαθμολογία της League Phase και οι πιθανοί αντίπαλοι στους 16
H AEK πανηγυρίζει την επική, έτσι όπως ήρθε, πρόκριση της στους 16 του Conference League και στις 27 Φεβρουαρίου θα μάθει τον αντίπαλο της - Νόα, Ντρίτα, Άλκμααρ, Τσέλιε οι τέσσερις ομάδες που μπορεί να συναντήσει στις αρχές Μαρτίου
Πριν από δύο χρόνια η ΑΕΚ είχε βρεθεί στην κόλαση όταν μετά τη νίκη της με 2-1 στο Ζάγκρεμπ βρέθηκε να χάνει με 2-0 στην OPAP Arena από την Ντινάμο πριν ο Αραούχο στο 90'+2' μειώσει σε 1-2 και στο 90'+10' μετά το χαμένο πέναλτι του Λιβάι Γκαρσία ο Ντομαγκόι Βίντα πάρει το ριμπάουντ διαμορφώνοντας το 2-2 και στέλνοντας την AEK στoν τελευταίο γύρο των προκριματικών του Champions League.
Σήμερα το βράδυ οι οπαδοί της Ένωσης έζησαν ένα ανάλογο θρίλερ, στον τελευταίο αγώνα της League Phase του Conference League με την Κραϊόβα η οποία προηγήθηκε με 0-2 και η ΑΕΚ μέχρι το 90'+8', όταν ο Κουτέσα ισοφάρισε σε 2-2 (για να διαμορφώσει το τελικό 3-2 ο Γιόβιτς με πέναλτι στο 90'+14') έχανε το απευθείας εισιτήριο για τους 16 της διοργάνωσης.
Το θρίλερ όμως είχε happy end, με την Ένωση να φτιάχνει για τα καλά το ευρωπαϊκό προφίλ της, να χαρίζει σημαντικούς βαθμούς στην κατάταξη της UEFA στη χώρα μας και πλέον να περιμένει να μάθει στις 27 Φεβρουαρίου τον επόμενο αντίπαλο της στη φάση των 16.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν 12 και 19 Μαρτίου και η Ένωση θα αντιμετωπίσει μία εκ των Νόα, Ντρίτα, Άλκμααρ, Τσέλιε! Το πρώτο ματς θα γίνει εκτός στις 12 Μαρτίου και η ρεβάνς στην OPAP Arena στις 19 Μαρτίου 2026.
Η Νόα από την Αρμενία να θυμίσουμε ότι πίκρανε την Ένωση το καλοκαίρι του 2024, ενώ η Ντρίτα είναι από το Κόσοβο. Η ολλανδική Άλκμααρ ασφαλώς καλό θα είναι να την αποφύγει η ΑΕΚ, ενώ με την Τσέλιε συναντήθηκε στην πρεμιέρα της διοργάνωσης φέτος.
Oι κληρώσεις των νοκ άουτ του Conference League
Playoffs: 16 Ιανουαρίου 2026
Φάση των «16», προημιτελικά, ημιτελικά και τελικός: 27 Φεβρουαρίου 2026
Οι ημερομηνίες των νοκ άουτ του Conference League
Playoffs: 19 και 26 Φεβρουαρίου 2026
Φάση των «16»: 12 και 19 Μαρτίου 2026
Προημιτελικά: 9 και 16 Απριλίου 2026
Ημιτελικά: 30 Απριλίου και 7 Μαΐου 2026
Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής του Conference League:
ΑΕΚ - Κραϊόβα 3-2
ΑΕΚ Λάρνακας - Σκεντίγια 1-0
Άλκμααρ - Γιαγκελόνια 0-0
Τσέλιε - Σέλμπουρν 0-0
Κρίσταλ Πάλας - Κουόπιο 2-2
Ντινάμο Κιέβου - Νόα 2-0
Λωζάνη - Φιορεντίνα 1-0
Λέγκια - Λίνκολν 4-1
Μάιντς - Σάμσουνσπορ 2-0
Ομόνοια - Ράκοφ 0-1
Ράγιο Βαγιεκάνο - Ντρίτα 3-0
Σαχτάρ - Ριέκα 0-0
Σάμροκ - Χάμρουν 3-1
Σίγκμα - Λεχ Πόζναν 1-2
Σλόβαν Μπρατισλάβας - Χάκεν 1-0
Σπάρτα Πράγας - Αμπερντίν 3-0
Στράσβουργο - Μπρέινταμπλικ 3-1
Ζρίνσκι - Ραπίντ 1-1
Η τελική βαθμολογία του Conference League
Στρασβούργο 6 (11-5) 16
Ρακόβ 6 (9-2) 14
ΑΕΚ 6 (14-7) 13
Σπάρτα Πράγας 6 (10-3) 13
Ράγιο Βαγιεκάνο 6 (13-7) 13
Σαχτάρ 6 (10-5) 13
Μάιντς 6 (7-3) 13
ΑΕΚ Λάρνακας 6 (7-1) 12
--------------------------------
Λωζάνη 6 (6-3) 11
Κρίσταλ Πάλς 6 (11-6) 10
Λεχ Πόζναν 6 (12-8) 10
Σάμσουνσπορ 6 (10-6) 10
Τσέλιε 6 (8-7) 10
Άλκμααρ 6 (7-7) 10
Φιορεντίνα 6 (8-5) 9
Ριέκα 6 (5-2) 9
Γιαγκελόνια 6 (5-4) 9
Ομόνοια 6 (5-4) 8
Νόα 6 (6-7) 8
Ντρίτα 6 (4-8) 8
Κουόπιο 6 (6-5) 7
Σκεντίγια 6 (4-5) 7
Ζρίσνκι 6 (8-10) 7
Σίγκμα Όλομουτς 6 (7-9) 7
--------------------------------
Κραϊόβα 6 (6-8) 7
Λίνκολν 6 (7-15) 7
Ντινάμο Κιέβου 6 (9-9) 6
Λέγκια 6 (8-8) 6
Σλόβαν Μπρατισλάβας 6 (5-9) 6
Μπρέινταμπλικ 6 (6-11) 5
Σάμροκ Ρόβερς 6 (7-13) 4
Χάκεν 6 (5-8) 3
Χάμρουν 6 (4-11) 3
Σέλμπουρν 6 (0-7) 2
Αμπερντίν 6 (3-14) 2
Ραπίντ Βιέννης 6 (3-14) 1
