Conference League: Οι ομάδες που προκρίθηκαν στους «16» και τα «ζευγαρώματα» στα νοκ άουτ, δείτε τα γκολ της βραδιάς
Οι 8 ομάδες που τερμάτισαν πρώτες - ανάμεσά τους και η ΑΕΚ - προκρίθηκαν απευθείας, ενώ οι ομάδες από τις θέσεις 9-24, θα αναμετρηθούν στην ενδιάμεση φάση των νοκ-άουτ εισόδου στους «16»
Ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (18/12) οι 6 αγωνιστικές στη League Phase του Conference League κι έγιναν πλέον γνωστές οι 24 ομάδες που συνεχίζουν στις επόμενες φάσεις των νοκ-άουτ, όπως βέβαια και οι 12 που αποχαιρετούν την Ευρώπη.
Οι οκτώ πρώτες -ανάμεσα στις οποίες είναι και η ΑΕΚ η οποία τερμάτισε 3η στην τελική βαθμολογία μετά την επική ανατροπή και νίκη της επί της Κραϊόβα με 3-2- προκρίθηκαν απευθείας στους «16» (στις 12 και 19 Μαρτίου τα ματς) ενώ οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 9-24, θα αναμετρηθούν στην ενδιάμεση φάση των νοκ-άουτ εισόδου στους «16» (19 και 26 Φεβρουαρίου).
Τα υποψήφια ζευγάρια είναι ήδη γνωστά και θα οριστικοποιηθούν στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 στο "House of European Football", την έδρα της UEFA στη Νιόν στην Ελβετία.
Οι οκτώ που προκρίθηκαν απευθείας στους «16»: Στρασμπούρ, Ρακόβ, ΑΕΚ, Σπάρτα Πράγας, Ράγιο Βαγεκάνο, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Μάιντς, ΑΕΚ Λάρνακας.
Η κλήρωση της ενδιάμεσης φάσης:
1) Λoζάνη/Κρίσταλ Πάλας - Ζρίνσκι/Σίγκμα Όλομουτς
2) Λεχ Πόζναν/Σαμσουνσπόρ - Κουόπιο/Σκεντίγια
3) Τσέλιε/Αλκμάαρ - Νόα/Ντρίτα
4) Φιορεντίνα/Ριέκα - Γιαγκελόνια/Ομόνοια
ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»
Νικητές 1 - Μάιντς ή ΑΕΚ Λάρνακας
Νικητές 2 - Ράγιο Βαγεκάνο ή Σαχτάρ Ντόνετσκ
Νικητές 3 - AEK ή Σπάρτα Πράγας
Νικητές 4 - Στρασμπούρ ή Ρακόβ
ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΑΣΕΩΝ
ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΑΣΕΩΝ
Play off «νοκ άουτ» φάσης: 19 & 26 Φεβρουαρίου 2026
Φάση «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026
Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026
Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026
Τελικός: 27 Μαΐου 2026 στη Λειψία.
Τα αποτελέσματα και τα γκολ της τελευταίας αγωνιστικής του Conference League:
ΑΕΚ - Κραϊόβα 3-2
Άλκμααρ - Γιαγκελόνια 0-0
Λωζάνη - Φιορεντίνα 1-0
Μάιντς - Σάμσουνσπορ 2-0
Σαχτάρ - Ριέκα 0-0
Κρίσταλ Πάλας - Κουόπιο 2-2
ΑΕΚ Λάρνακας - Σκεντίγια 1-0
Ομόνοια - Ράκοφ 0-1
Λέγκια - Λίνκολν 4-1
Ράγιο Βαγιεκάνο - Ντρίτα 3-0
Τσέλιε - Σέλμπουρν 0-0
Ντινάμο Κιέβου - Νόα 2-0
Σάμροκ - Χάμρουν 3-1
Σίγκμα - Λεχ Πόζναν 1-2
Σλόβαν Μπρατισλάβας - Χάκεν 1-0
Σπάρτα Πράγας - Αμπερντίν 3-0
Στράσβουργο - Μπρέινταμπλικ 3-1
Ζρίνσκι - Ραπίντ 1-1
Η τελική βαθμολογία του Conference League
Στρασβούργο 6 (11-5) 16
Ρακόβ 6 (9-2) 14
ΑΕΚ 6 (14-7) 13
Σπάρτα Πράγας 6 (10-3) 13
Ράγιο Βαγιεκάνο 6 (13-7) 13
Σαχτάρ 6 (10-5) 13
Μάιντς 6 (7-3) 13
ΑΕΚ Λάρνακας 6 (7-1) 12
--------------------------------
Λωζάνη 6 (6-3) 11
Κρίσταλ Πάλς 6 (11-6) 10
Λεχ Πόζναν 6 (12-8) 10
Σάμσουνσπορ 6 (10-6) 10
Τσέλιε 6 (8-7) 10
Άλκμααρ 6 (7-7) 10
Φιορεντίνα 6 (8-5) 9
Ριέκα 6 (5-2) 9
Γιαγκελόνια 6 (5-4) 9
Ομόνοια 6 (5-4) 8
Νόα 6 (6-7) 8
Ντρίτα 6 (4-8) 8
Κουόπιο 6 (6-5) 7
Σκεντίγια 6 (4-5) 7
Ζρίσνκι 6 (8-10) 7
Σίγκμα Όλομουτς 6 (7-9) 7
--------------------------------
Κραϊόβα 6 (6-8) 7
Λίνκολν 6 (7-15) 7
Ντινάμο Κιέβου 6 (9-9) 6
Λέγκια 6 (8-8) 6
Σλόβαν Μπρατισλάβας 6 (5-9) 6
Μπρέινταμπλικ 6 (6-11) 5
Σάμροκ Ρόβερς 6 (7-13) 4
Χάκεν 6 (5-8) 3
Χάμρουν 6 (4-11) 3
Σέλμπουρν 6 (0-7) 2
Αμπερντίν 6 (3-14) 2
Ραπίντ Βιέννης 6 (3-14) 1
