Conference League: Οι ομάδες που προκρίθηκαν στους «16» και τα «ζευγαρώματα» στα νοκ άουτ, δείτε τα γκολ της βραδιάς

Οι 8 ομάδες που τερμάτισαν πρώτες - ανάμεσά τους και η ΑΕΚ - προκρίθηκαν απευθείας, ενώ οι ομάδες από τις θέσεις 9-24, θα αναμετρηθούν στην ενδιάμεση φάση των νοκ-άουτ εισόδου στους «16»