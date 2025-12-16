Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
ΠΑΟΚ: Το... φατούρο στον Ζαφείρη στην πρώτη του προπόνηση, δείτε βίντεο
Ο Έλληνας διεθνής μέσος έκανε την πρώτη του προπόνηση με τον Δικέφαλο
Ο Χρήστος Ζαφείρης εδώ και μήνες είχε συμφωνήσει να φορέσει τα ασπρόμαυρα, όντας η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ και εδώ και δύο ημέρες βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη έχοντας αποχαιρετίσει οριστικά τη Σλάβια Πράγας.
Ο 22χρονος διεθνής μέσος, ο οποίος έχει δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες από την 1η Ιανουαρίου, σήμερα το απόγευμα έκανε την πρώτη του προπόνηση υπό τις οδηγίες του Ραζβάν Λουτσέσκου, αλλά πριν πέρασε από το καθιερωμένο... τούνελ με τους συμπαίκτες του να του λένε το «καλωσόρισες» με ξεχωριστό τρόπο.
